Хайкин продлил серию без пропущенных голов до 5 матчей подряд

Вратарь «Буде-Глимт» Никита Хайкин не пропустил голов в домашнем матче 16-го тура чемпионата Норвегии с «Лиллестремом» (4:0).

Это уже 5-я подряд игра, в которой голкипер оставил свои ворота сухими.

В прошлый раз Хайкин пропускал в матче чемпионата Норвегии 29 мая, еще до старта ЧМ-2026. Его сухая серия длится уже 478 минут.