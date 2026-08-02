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  • Хайкин продлил серию без пропущенных голов до 5 матчей подряд

Хайкин продлил серию без пропущенных голов до 5 матчей подряд

Сегодня, 11:05
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Вратарь «Буде-Глимт» Никита Хайкин не пропустил голов в домашнем матче 16-го тура чемпионата Норвегии с «Лиллестремом» (4:0).

Это уже 5-я подряд игра, в которой голкипер оставил свои ворота сухими.

В прошлый раз Хайкин пропускал в матче чемпионата Норвегии 29 мая, еще до старта ЧМ-2026. Его сухая серия длится уже 478 минут.

  • В последних 9 играх Элитсериен «Буде-Глимт» одержал 8 побед при 1 ничьей.
  • Команда лидирует в чемпионате с 38 очками после 16 туров, но идущий вторым «Викинг» (37 очков) провел на один матч меньше.
  • Всего у 31-летнего Хайкина стало 98 игр на ноль в 278 встречах, проведенных в составе норвежского клуба.

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Источник: «Бомбардир»
Норвегия. Элитсериен Лиллестрем Буде-Глимт Хайкин Никита
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