Хайкин продлил серию без пропущенных голов до 5 матчей подряд

Вратарь «Буде-Глимт» Никита Хайкин не пропустил голов в домашнем матче 16-го тура чемпионата Норвегии с «Лиллестремом» (4:0).
Это уже 5-я подряд игра, в которой голкипер оставил свои ворота сухими.
В прошлый раз Хайкин пропускал в матче чемпионата Норвегии 29 мая, еще до старта ЧМ-2026. Его сухая серия длится уже 478 минут.
- В последних 9 играх Элитсериен «Буде-Глимт» одержал 8 побед при 1 ничьей.
- Команда лидирует в чемпионате с 38 очками после 16 туров, но идущий вторым «Викинг» (37 очков) провел на один матч меньше.
- Всего у 31-летнего Хайкина стало 98 игр на ноль в 278 встречах, проведенных в составе норвежского клуба.
Источник: «Бомбардир»