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  • Хайкин сыграл на ноль в 4 матчах подряд в чемпионате Норвегии

Хайкин сыграл на ноль в 4 матчах подряд в чемпионате Норвегии

Сегодня, 11:12
1

Вратарь «Буде-Глимт» Никита Хайкин не пропустил голов в гостевом матче 15-го тура чемпионата Норвегии с «Сандефьордом» (3:0).

В июле это уже 4-я подряд игра, в которой голкипер не пропускает мячей. Ранее «Буде-Глимт» победил в гостях «КФУМ-Камератене» (2:0), а затем дома «Фредрикстад» (1:0) и «ХамКам» (3:0).

В прошлый раз Хайкин пропускал в игре чемпионата Норвегии 29 мая, еще до старта ЧМ-2026.

  • В последних 8 играх Элитсериен «Буде-Глимт» одержал 7 побед при 1 ничьей.
  • Команда лидирует в чемпионате с 35 очками после 15 туров, но идущий вторым «Викинг» (34 очка) провел на один матч меньше.
  • Всего у 31-летнего Хайкина стало 97 игр на ноль в 277 встречах, проведенных в составе норвежского клуба.

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Источник: «Бомбардир»
Норвегия. Элитсериен Буде-Глимт Хайкин Никита
Комментарии (1)
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nik55
1785141422
а Норвегия что топ?
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