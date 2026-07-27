Хайкин сыграл на ноль в 4 матчах подряд в чемпионате Норвегии

Вратарь «Буде-Глимт» Никита Хайкин не пропустил голов в гостевом матче 15-го тура чемпионата Норвегии с «Сандефьордом» (3:0).
В июле это уже 4-я подряд игра, в которой голкипер не пропускает мячей. Ранее «Буде-Глимт» победил в гостях «КФУМ-Камератене» (2:0), а затем дома «Фредрикстад» (1:0) и «ХамКам» (3:0).
В прошлый раз Хайкин пропускал в игре чемпионата Норвегии 29 мая, еще до старта ЧМ-2026.
- В последних 8 играх Элитсериен «Буде-Глимт» одержал 7 побед при 1 ничьей.
- Команда лидирует в чемпионате с 35 очками после 15 туров, но идущий вторым «Викинг» (34 очка) провел на один матч меньше.
- Всего у 31-летнего Хайкина стало 97 игр на ноль в 277 встречах, проведенных в составе норвежского клуба.
Источник: «Бомбардир»