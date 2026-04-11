Реакция Губерниева на норвежское гражданство Хайкина

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о том, что Никита Хайкин из «Буде-Глимт» получил норвежское гражданство.

«Это его выбор. Он давно играет за границей и хочет выступать за сборную. Норвегия – участник чемпионата мира, есть все шансы сыграть не только в еврокубках, но и на мундиале.

Это его дорога, его путь. Я пожелаю ему удачи. Человек выбирает быть там, где ему хочется.

Сейчас некоторые начнут вопить и называть его предателем, я же на это его решение смотрю спокойно. Считаю, что в 21-м веке люди сами выбирают, где им жить и работать.

Если Норвегия как государство Хайкину предоставила себя, то Никита в свою очередь предоставил свое мастерство норвежцам.

Чего уж греха таить, Норвегия – комфортная страна для жизни. Богатое государство. В добрый путь! Пожелаем ему всяческих удач и стать одним из лучших вратарей Европы», – заявил Губерниев.