Реакция Губерниева на норвежское гражданство Хайкина

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о том, что Никита Хайкин из «Буде-Глимт» получил норвежское гражданство.
«Это его выбор. Он давно играет за границей и хочет выступать за сборную. Норвегия – участник чемпионата мира, есть все шансы сыграть не только в еврокубках, но и на мундиале.
Это его дорога, его путь. Я пожелаю ему удачи. Человек выбирает быть там, где ему хочется.
Сейчас некоторые начнут вопить и называть его предателем, я же на это его решение смотрю спокойно. Считаю, что в 21-м веке люди сами выбирают, где им жить и работать.
Если Норвегия как государство Хайкину предоставила себя, то Никита в свою очередь предоставил свое мастерство норвежцам.
Чего уж греха таить, Норвегия – комфортная страна для жизни. Богатое государство. В добрый путь! Пожелаем ему всяческих удач и стать одним из лучших вратарей Европы», – заявил Губерниев.
- 30-летний Хайкин родился в Израиле, рос в России, а футбольное образование получал в Англии.
- С 2019 года он выступает за «Буде-Глимт», с которым 4 раза выигрывал чемпионат Норвегии.
- Вратарь в ноябре 2021 года вызывался в сборную России, но не дебютировал за нее.
- Норвегия на групповом этапе ЧМ-2026 сыграет с Францией, Сенегалом и Ираком.