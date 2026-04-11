Реакция Губерниева на норвежское гражданство Хайкина

Сегодня, 13:19
2

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о том, что Никита Хайкин из «Буде-Глимт» получил норвежское гражданство.

«Это его выбор. Он давно играет за границей и хочет выступать за сборную. Норвегия – участник чемпионата мира, есть все шансы сыграть не только в еврокубках, но и на мундиале.

Это его дорога, его путь. Я пожелаю ему удачи. Человек выбирает быть там, где ему хочется.

Сейчас некоторые начнут вопить и называть его предателем, я же на это его решение смотрю спокойно. Считаю, что в 21-м веке люди сами выбирают, где им жить и работать.

Если Норвегия как государство Хайкину предоставила себя, то Никита в свою очередь предоставил свое мастерство норвежцам.

Чего уж греха таить, Норвегия – комфортная страна для жизни. Богатое государство. В добрый путь! Пожелаем ему всяческих удач и стать одним из лучших вратарей Европы», – заявил Губерниев.

  • 30-летний Хайкин родился в Израиле, рос в России, а футбольное образование получал в Англии.
  • С 2019 года он выступает за «Буде-Глимт», с которым 4 раза выигрывал чемпионат Норвегии.
  • Вратарь в ноябре 2021 года вызывался в сборную России, но не дебютировал за нее.
  • Норвегия на групповом этапе ЧМ-2026 сыграет с Францией, Сенегалом и Ираком.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Норвегия. Элитсериен Чемпионат мира Буде-Глимт Норвегия Хайкин Никита Губерниев Дмитрий
Юбиляр
1775905683
Редкий случай, когда согласен с Губерниевым на ВСЕ 100 !!!...
Ответить
Интерес
1775908966
А чего бы ещё от российского гражданства не отказаться, "для чистоты эксперимента"??? У меня знакомые давно слиняли в Прагу,получили гражданство, работают(фирмой, производящей светотехническую технику для натовского вооружения)на благо 4 еврорейха, но, щуки, все положенные льготы "нищей РОссии" на своих четырёх детей исправно получают.О некоторых я даже и не подозревал.Вот такое у нас свободное(точнее-бесхребётное) государство. Так что формально-хоть десять гражданств принимай-это не нарушение Закона.Остальное-эмоции и претензии к государству.
Ответить
