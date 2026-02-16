Введите ваш ник на сайте
Хайкин пояснил, зачем получает норвежское гражданство

16 февраля, 08:10

Вратарь «Буде-Глимт» Никита Хайкин высказался о получении норвежского гражданства.

– Тренер «Буде-Глимт» Кнутсен сказал, что мечтает, чтобы вы успели получить норвежское гражданство до лета и поехали в составе сборной Норвегии на ЧМ-2026. Какова ситуация на сегодня?

– Достаточно сложная. Вообще-то я хотел бы стать норвежцем не из-за сборной, а для того, чтобы моя жизнь в стране стала чуть проще. Мы с женой планируем завести детей, жить в Норвегии, и для этого нам было бы легче, чтобы я имел паспорт.

Никогда не знаешь, куда заведет тебя жизнь, чем она и интересна. Но про сборную пока говорить бессмысленно, поскольку я еще не норвежец. Процесс получения гражданства – довольно длительный.

  • 30-летний голкипер в «Буде» с 2019 года (с паузой на 2023 год).
  • С командой он 4 раза брал чемпионство.
  • За сборную России Хайкин не заигран.

Еще по теме:
Россиянин – 3-й в списке лучших игроков сезона Лиги чемпионов
Хайкин высказался об условиях в норвежских тюрьмах 1
Хайкин ответил, как «Буде-Глимт» может пройти «Интер» в Лиге чемпионов 2
Источник: «Спорт-Экспресс»
Норвегия. Элитсериен Россия. Премьер-лига Буде-Глимт Хайкин Никита
