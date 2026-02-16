Хайкин пояснил, зачем получает норвежское гражданство

Вратарь «Буде-Глимт» Никита Хайкин высказался о получении норвежского гражданства.

– Тренер «Буде-Глимт» Кнутсен сказал, что мечтает, чтобы вы успели получить норвежское гражданство до лета и поехали в составе сборной Норвегии на ЧМ-2026. Какова ситуация на сегодня?

– Достаточно сложная. Вообще-то я хотел бы стать норвежцем не из-за сборной, а для того, чтобы моя жизнь в стране стала чуть проще. Мы с женой планируем завести детей, жить в Норвегии, и для этого нам было бы легче, чтобы я имел паспорт.

Никогда не знаешь, куда заведет тебя жизнь, чем она и интересна. Но про сборную пока говорить бессмысленно, поскольку я еще не норвежец. Процесс получения гражданства – довольно длительный.