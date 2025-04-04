Хайкин сравнил менталитет россиян и норвежцев

Вратарь «Буде-Глимт» Никита Хайкин порассуждал о различиях между жителями Норвегии и России.

«Мне сделали пару раз замечание, что лучше не орать. Давай сделаем выводы.

Например, проигрываем 0:1 после первого тайма. У нас начинают орать, бросать бутсы. Здесь абсолютно это не принято, такое не любят, не уважают. У них абсолютное спокойствие и решение проблемы на месте.

Окей, мы играем плохо, это факт. Мы начинаем общаться. И даже тренер спрашивает у ребят, что мы можем сделать лучше.

Он дает свое мнение, мы – свое. И мы начинаем сходиться в них», – рассказал Хайкин.