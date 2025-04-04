Хайкин сравнил менталитет россиян и норвежцев

Вратарь «Буде-Глимт» Никита Хайкин порассуждал о различиях между жителями Норвегии и России.
«Мне сделали пару раз замечание, что лучше не орать. Давай сделаем выводы.
Например, проигрываем 0:1 после первого тайма. У нас начинают орать, бросать бутсы. Здесь абсолютно это не принято, такое не любят, не уважают. У них абсолютное спокойствие и решение проблемы на месте.
Окей, мы играем плохо, это факт. Мы начинаем общаться. И даже тренер спрашивает у ребят, что мы можем сделать лучше.
Он дает свое мнение, мы – свое. И мы начинаем сходиться в них», – рассказал Хайкин.
- Российский голкипер в «Буде-Глимте» с 2019 года.
- В 2023-м он уходил в «Бристоль Сити», но через несколько месяцев вернулся, не сыграв ни одного матча за новую команду.
- Хайкин признавался, что собирается получить норвежское гражданство.
Источник: Okko