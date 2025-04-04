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Хайкин сравнил менталитет россиян и норвежцев

Вчера, 21:21
20

Вратарь «Буде-Глимт» Никита Хайкин порассуждал о различиях между жителями Норвегии и России.

«Мне сделали пару раз замечание, что лучше не орать. Давай сделаем выводы.

Например, проигрываем 0:1 после первого тайма. У нас начинают орать, бросать бутсы. Здесь абсолютно это не принято, такое не любят, не уважают. У них абсолютное спокойствие и решение проблемы на месте.

Окей, мы играем плохо, это факт. Мы начинаем общаться. И даже тренер спрашивает у ребят, что мы можем сделать лучше.

Он дает свое мнение, мы – свое. И мы начинаем сходиться в них», – рассказал Хайкин.

  • Российский голкипер в «Буде-Глимте» с 2019 года.
  • В 2023-м он уходил в «Бристоль Сити», но через несколько месяцев вернулся, не сыграв ни одного матча за новую команду.
  • Хайкин признавался, что собирается получить норвежское гражданство.

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Источник: Okko
Норвегия. Элитсериен Буде-Глимт Хайкин Никита
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Комментарии (20)
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феникS
1743792405
У нас начинают орать, бросать бутсы. Здесь абсолютно это не принято, такое не любят, не уважают.====== Сравнил дикую Россию с развитой Норвегией. Земля и небо.
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Кривая да нелёгкая
1743793943
У нас эмоции это
Ответить
VPERDIV SPARTAK
1743794244
Сравнил замороженных норвегов с нормальными
Ответить
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