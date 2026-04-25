Легенда «Ливерпуля» Риисе подерется со знаменитым лыжником

Бывший защитник «Ливерпуля» Йон-Арне Риисе проведет выставочный бой с соотечественником Петтером Нортугом.
Выставочный поединок состоится 17 октября в норвежском Лаврике. Турнир – Celebrity Fight Night, в нeм участвуют знаменитости.
«Думаю, что Йон-Арне будет сильнее в первых двух раундах, а с третьего проявятся мои марафонские гены. И тогда ему останется только держаться.
У Риисе вряд ли хватит сил в ногах. Всю карьеру его вытягивали партнeры по команде. Посмотрим, как он справится один», – сказал Нортуг.
- 45-летний Риисе выигрывал с «Ливерпулем» Лигу чемпионов.
- Игрок закончил карьеру в 2016 году в Индии.
- В 2000-2013 годах Риисе провел 110 матчей за Норвегию, забил 16 голов.
Источник: «Матч ТВ»