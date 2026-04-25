  • Легенда «Ливерпуля» Риисе подерется со знаменитым лыжником

Легенда «Ливерпуля» Риисе подерется со знаменитым лыжником

Вчера, 23:47
1

Бывший защитник «Ливерпуля» Йон-Арне Риисе проведет выставочный бой с соотечественником Петтером Нортугом.

Выставочный поединок состоится 17 октября в норвежском Лаврике. Турнир – Celebrity Fight Night, в нeм участвуют знаменитости.

«Думаю, что Йон-Арне будет сильнее в первых двух раундах, а с третьего проявятся мои марафонские гены. И тогда ему останется только держаться.

У Риисе вряд ли хватит сил в ногах. Всю карьеру его вытягивали партнeры по команде. Посмотрим, как он справится один», – сказал Нортуг.

  • 45-летний Риисе выигрывал с «Ливерпулем» Лигу чемпионов.
  • Игрок закончил карьеру в 2016 году в Индии.
  • В 2000-2013 годах Риисе провел 110 матчей за Норвегию, забил 16 голов.

Источник: «Матч ТВ»
Англия. Премьер-лига Норвегия. Элитсериен Ливерпуль Риисе Йон-Арне
Комментарии (1)
Urtíca
1777150459
Дети спорят--Кто сильнее, кит или слон ? Эти двои, кто сильнее--футболист или лыжник ? Гы гы А так то херней занимаются.Хайпа захотели. Кудряшов уже попробовал.
