Легенда «Ливерпуля» Риисе подерется со знаменитым лыжником

Бывший защитник «Ливерпуля» Йон-Арне Риисе проведет выставочный бой с соотечественником Петтером Нортугом.

Выставочный поединок состоится 17 октября в норвежском Лаврике. Турнир – Celebrity Fight Night, в нeм участвуют знаменитости.

«Думаю, что Йон-Арне будет сильнее в первых двух раундах, а с третьего проявятся мои марафонские гены. И тогда ему останется только держаться.

У Риисе вряд ли хватит сил в ногах. Всю карьеру его вытягивали партнeры по команде. Посмотрим, как он справится один», – сказал Нортуг.