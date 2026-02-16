Экс-игрок «Зенита» заявил о бессмысленности трат клуба в отсутствие еврокубков

Экс-хавбек «Зенита» Денис Угаров заявил, что у него вызывает вопрос аренда клубом нападающего Джона Дурана на 4 месяца за высокую зарплату.

– Получается, что чемпионство не стоит стольких денег?

– Нет, конечно. Тем более, что нынешняя ситуация ничего не дает. Ну стали чемпионами в 105-й раз, а дальше что? Лиги чемпионов нет, Лиги Европы нет… В чем смысл? Платить за трансферы по 20-30 миллионов – это перебор.

– Если «Зенит» снова останется без чемпионства, может ли это привести к отставке Семака?

– Сейчас об этом говорить нет никакого смысла. Надо дождаться окончания сезона, а там руководство будет принимать решение. В прошлом году тоже говорили, что за вторым местом последует отставка Семака, но дело же не в этом. Важно, как закончат в этом году. Понятно, что терпение когда-то заканчивается. Но на данный момент надо дождаться возобновления чемпионата и его завершения.