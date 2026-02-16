Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Экс-игрок «Зенита» заявил о бессмысленности трат клуба в отсутствие еврокубков

Экс-игрок «Зенита» заявил о бессмысленности трат клуба в отсутствие еврокубков

16 февраля, 09:01
26

Экс-хавбек «Зенита» Денис Угаров заявил, что у него вызывает вопрос аренда клубом нападающего Джона Дурана на 4 месяца за высокую зарплату.

– Получается, что чемпионство не стоит стольких денег?

– Нет, конечно. Тем более, что нынешняя ситуация ничего не дает. Ну стали чемпионами в 105-й раз, а дальше что? Лиги чемпионов нет, Лиги Европы нет… В чем смысл? Платить за трансферы по 20-30 миллионов – это перебор.

– Если «Зенит» снова останется без чемпионства, может ли это привести к отставке Семака?

– Сейчас об этом говорить нет никакого смысла. Надо дождаться окончания сезона, а там руководство будет принимать решение. В прошлом году тоже говорили, что за вторым местом последует отставка Семака, но дело же не в этом. Важно, как закончат в этом году. Понятно, что терпение когда-то заканчивается. Но на данный момент надо дождаться возобновления чемпионата и его завершения.

  • «Зенит» занимает 2-е место в РПЛ с 39 очками после 18 туров. Отставание от «Краснодара» – 1 очко.
  • В прошлом сезоне петербуржцы стали 2-ми после шести чемпионских титулов подряд.

Источник: «Спорт день за днём»
Россия. Премьер-лига Зенит Угаров Денис
Комментарии (26)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
SLADE2019
1771222064
С точки зрения рациональности да, зачем столько трат? Но, с другой стороны мы все вообще перестанем футболом интересоваться, если трансферы потухнут и клубы символически станут играть в чемпионате. А так, при всей создавшейся ситуации, мы переживаем, болеем, ругаемся. Футбол продолжается.
Ответить
Plyash
1771223799
Дениске Угарову уже возраст за полтосик , из наград имеет бронзу 2001 г. , но рассуждает здраво , в отличие от всей ГазПромбанды . Но ГазПрому титулы нужны , хоть отечественные , но побольше , ведь про это лет через ...надцать никто не вспомнит .
Ответить
Дубина
1771224324
Ну не свои же деньги! Так бы на разных цыганей не выкидывали по тридцаточки и личку не платили бы от 5 лям))) ЗПРФ!!
Ответить
Просто-333
1771226998
Зенит- миллеровская игрушка. Последнему попалам кубки, лиги. Он будет покупать, удовлетворяя себя даже если Зенит останется один в чемпионате
Ответить
Чилим.
1771227411
Пока у гр-на миллера будут халявные бабки он не остановится.
Ответить
Айболид
1771230638
А остальные клубы РПЛ наверно (тайно ) играют в еврокубках . Иначе зачем им легионеры .
Ответить
evgen64
1771231435
Ай-как-болит, когда появляются в чате провокаторы...
Ответить
Garrincha58
1771231767
Налетели блин борцы за народное достояние газ значит так народный, а нефть значит лукойловская, а за билеты РЖД платит кто народ у нас в стране один человек платит за футбол остальные все из бюджета так что кто тут лает на Зенит не надоело ещё фигнёй заниматься
Ответить
evgevg13
1771232099
А Васька слушает, да ест...
Ответить
Интерес
1771235603
Нифига "бывший" не понимает!В празднование "фальшака" столько ввалили(на одну только печать пригласительных ,для вип-гостей ,сколько потрачено),что назад хода нет.Или пан,или пропал. А можно сказать: ценят победу во внутреннем чемпионате.Верх патриотизма, матерь вашу! На деле получается, что для того, чтобы победить даже в неравных финансовых условиях клубов в РПЛ, надобны супертраты.Тяжело даётся победа в РПЛ:одни тратятся, да не могут(как "Спартак" и ЦСКА,"Динамо"),другие добились желанной победы только отказавшись от провозглашённого ранее пути развития, как "Краснодар; и тоже потратившись...
Ответить
