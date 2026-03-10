Смолов: «Мне было тяжело жить в Краснодаре»

Бывший нападающий сборной России Федор Смолов признался, что испытывал бытовые проблемы, выступая за «Краснодар».

«Мне было тяжело жить в Краснодаре. Большое количество пробок. Город сложно поменять, чтобы переделать дороги, а машин и людей становится все больше.

Все, что связано с «Краснодаром», благодаря Сергею Галицкому, опережает развитие города лет на 50. Все, что связано с инфраструктурой стадиона, парка, базы, – это просто вау. Одна из лучших баз мира, возможно.

Но город, например, парк, где очень красиво и хочется погулять, то мы с дочкой ездили туда только по утрам в понедельник. С двух-трех часов дня до парка нужно было добираться 1 час 40 минут.

Сначала туда, потом ждать до девяти-десяти вечера, чтобы пробки сошли и возвращаться обратно. А в десять ребенок уже ложится спать. Либо полтора часа по пробкам возвращаться. И получается, что приезжаешь туда, чтобы провести там час-полтора.

Плюс много людей, а футболистов «Краснодара» очень быстро узнают – спокойно не погуляешь. Болельщики клуба на меня обижаются за то, что я говорил о некомфортном пребывании в городе», – сказал Смолов.