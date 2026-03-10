Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Смолов: «Мне было тяжело жить в Краснодаре»

10 марта, 19:50
7

Бывший нападающий сборной России Федор Смолов признался, что испытывал бытовые проблемы, выступая за «Краснодар».

«Мне было тяжело жить в Краснодаре. Большое количество пробок. Город сложно поменять, чтобы переделать дороги, а машин и людей становится все больше.

Все, что связано с «Краснодаром», благодаря Сергею Галицкому, опережает развитие города лет на 50. Все, что связано с инфраструктурой стадиона, парка, базы, – это просто вау. Одна из лучших баз мира, возможно.

Но город, например, парк, где очень красиво и хочется погулять, то мы с дочкой ездили туда только по утрам в понедельник. С двух-трех часов дня до парка нужно было добираться 1 час 40 минут.

Сначала туда, потом ждать до девяти-десяти вечера, чтобы пробки сошли и возвращаться обратно. А в десять ребенок уже ложится спать. Либо полтора часа по пробкам возвращаться. И получается, что приезжаешь туда, чтобы провести там час-полтора.

Плюс много людей, а футболистов «Краснодара» очень быстро узнают – спокойно не погуляешь. Болельщики клуба на меня обижаются за то, что я говорил о некомфортном пребывании в городе», – сказал Смолов.

  • Форвард выступал за «Краснодар» с 2015 по 2018 год, а также в сезоне-2024/25.
  • Его общая статистика: 125 матчей, 68 голов, 24 ассиста.
  • Большую часть карьеры Смолов провел в Москве, поиграв за «Динамо» и «Локомотив».
  • Федор имеет опыт выступлений в Европе – его арендовали «Фейеноорд» и «Сельта».

Источник: «Рум Турист»
Россия. Премьер-лига Краснодар Смолов Федор
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Max-Min-vkontakte
1773166499
даа, дядя Фёдор) хрен ли жаловаться: раньше мужики на севера ездили на заработки, но ты то хоть на юг поехал
Ответить
FWSPM
1773166589
да пробки там ужасные это точно
Ответить
mihail200606
1773169937
Ну все так...а летом тоже вечером если выйти погулять,то часам к 12 только ночи, когда жара спадёт.. Ну и насчёт 50 лет опережения чуть забрехался Федя..
Ответить
rcry
1773173809
так уже 2.5 миллиона озвучили недавно - а рассчитан на 500 тыс.
Ответить
Psih86
1773176418
Так это правда, Краснодар не резиновый, а все в него прутся и прутся!
Ответить
Foxitkuban
1773205308
Пробки пробками, но Федю никто не заставлял селиться на другом конце города. Поселился бы в "Панораме" - проблем бы не было, но нет, ему ЖК "Адмирал" подавай, а теперь жалуется. Перейра с Жо и Ари вообще выбрали дома за городом, но хоть не жалуются.
Ответить
Александр-Балашов-google
1773240458
Дочке лучше про свои походы расскажи по кафе, тогда наверное не особо думал про своих близких.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 