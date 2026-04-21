«Арис» отказался от подписания Смолова: известна причина

21 апреля, 14:56
1

Генеральный директор «Ариса» Павел Гогнидзе сообщил об отсутствии интереса к экс-нападающему сборной России Федору Смолову.

– Вы рассказывали, что присутствие в команде российского нападающего Александра Кокорина добавляет клубу в маркетинговой составляющей. Нет ли желания пригласить еще какого-то известного российского футболиста, например, Федора Смолова?

– Нет. Думаю, наши основные приоритеты все-таки лежат в области спорта и того, чтобы быть максимально финансово эффективными.

А это означает, что нужно гораздо больше делать ставку на молодых футболистов, которых мы потом с успехом можем продать.

И наша история продаж говорит сама за себя – больше 12,5 миллиона евро за последние три года. Столько составляет весь остальной кипрский рынок вместе взятый. Даже больше рынка за этот отрезок. Это и есть наша задача.

И приглашение футболиста, которому 35 лет, никак не вписывается ни в спортивную, ни в экономическую стратегии. Хотя мы очень уважаем Федора Смолова, у него прекрасная карьера.

Источник: «РБ Спорт»
Кипр. Первый Дивизион Россия. Премьер-лига Арис Смолов Федор
АК 68
1776777754
От одного старичка хотят избавляться, зачем им этот ещё?
Ответить
