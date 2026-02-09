Черышев рассказал, какие у него были варианты помимо «Красавы»

Новичок кипрской «Красавы» Денис Черышев рассказал о вариантах продолжения карьеры, которые были этой зимой.

– От каких клубов или из каких лиг были другие предложения?

– Не хотел бы называть клубы. Из Канады было довольно конкретное предложение, из Узбекистана был явный интерес. В России из ФНЛ были какие-то предложения, но думаю, там мне было бы тяжело адаптироваться. Варианты из РПЛ рассмотрел бы, но ФНЛ… Много смотрел «‎Шинник», который тренировал папа – это тяжелый чемпионат: поля, перелеты… Например, в Хабаровск лететь играть. Папа рассказывал, что они в дороге почти два дня проводят, играют и сразу обратно – еще два дня. Тем более у меня маленькие дети сейчас – хочу максимально проводить время с ними и с женой. Это тоже сыграло важную роль.

– Гендиректор «Пари НН» Виталий Карасев за несколько дней до твоего трансфера в «Красаву» сказал, что был бы рад видеть Черышева у себя.

– Если так, тогда почему мне не позвонил никто? Нижний Новгород – это моя родина, очень люблю этот город. У меня бабушка там живет, родственники. Конечно, был бы рад там поиграть, но как верующий человек считаю, что Бог ведет человека своим путем. Ко мне напрямую из «‎Пари НН» никто не обращался. Если бы был такой вариант – я бы, конечно, его рассмотрел.