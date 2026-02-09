Черышев рассказал, какие у него были варианты помимо «Красавы»

Новичок кипрской «Красавы» Денис Черышев рассказал о вариантах продолжения карьеры, которые были этой зимой.
– От каких клубов или из каких лиг были другие предложения?
– Не хотел бы называть клубы. Из Канады было довольно конкретное предложение, из Узбекистана был явный интерес. В России из ФНЛ были какие-то предложения, но думаю, там мне было бы тяжело адаптироваться. Варианты из РПЛ рассмотрел бы, но ФНЛ… Много смотрел «Шинник», который тренировал папа – это тяжелый чемпионат: поля, перелеты… Например, в Хабаровск лететь играть. Папа рассказывал, что они в дороге почти два дня проводят, играют и сразу обратно – еще два дня. Тем более у меня маленькие дети сейчас – хочу максимально проводить время с ними и с женой. Это тоже сыграло важную роль.
– Гендиректор «Пари НН» Виталий Карасев за несколько дней до твоего трансфера в «Красаву» сказал, что был бы рад видеть Черышева у себя.
– Если так, тогда почему мне не позвонил никто? Нижний Новгород – это моя родина, очень люблю этот город. У меня бабушка там живет, родственники. Конечно, был бы рад там поиграть, но как верующий человек считаю, что Бог ведет человека своим путем. Ко мне напрямую из «Пари НН» никто не обращался. Если бы был такой вариант – я бы, конечно, его рассмотрел.
- Черышев был свободным агентом более полугода. Греческий «Паниониос» не продлил с ним контракт.
- Денис – участник ЧМ-2018 в составе сборной России. Игрок выступал за «Реал».
- Евгений Савин, владелец «Красавы», находится в розыске и заочно арестован в РФ по обвинению в дискредитации российской армии.