Дивеев прокомментировал отмененный гол «Балтики» в ворота «Зенита»

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев высказался после скандальной победы над «Балтикой» в 19-м туре РПЛ.

Петербуржцы выиграли дома со счетом 1:0, забив единственный мяч на 87-й минуте.

Гол «Балтики» отменили из-за спорного офсайда.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

– Мы понимали, что «Балтика» будет играть длинными передачами, нужно было забирать подбор. Мы же торопились в атаке, отдавали легкие мячи, они просто выносили их.

– Объясните то, как сложилось начало второго тайма.

– Они начали грузить нас, а мы в простых ситуациях начали терять мяч.

– А ситуация с отмененным голом Андраде?

– Честно, я не видел. Думаю, нападающий блокировал нашего вратаря. Но я не видел момента. Когда судья пошел смотреть ВАР, то я понял, что будет офсайд.

Я точно знал, что мы должны, обязаны выигрывать. «Балтика» – молодцы. Но главное результат.