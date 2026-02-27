Семак прокомментировал отмененный гол «Балтики» в ворота «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал оценку спорному эпизоду в матче 19-го тура РПЛ против «Балтики».

Петербуржцы выиграли дома со счетом 1:0, забив единственный мяч на 87-й минуте.

Гол «Балтики» отменили из-за спорного офсайда.

– Пропустили после стандартного положения. Хорошо, что гол отменили и смогли сами забить.

– Момент с голом «Балтики» ключевым был в матче. Когда соперник забил гол, вы видели на тренерской скамейке, что это может быть офсайд? Может, по повтору? И надеялись ли вы, что гол отменят?

– Я не смотрел изначально после того, как забили мяч. Уже когда судья слушал, посмотрел, что случилось, и тогда посмотрел повтор, да.

Там рисовали линии, момент очень тонкий. Как я понимаю, Мантуан успел выйти, и игрок, который стоял, закрывал видимость вратарю. В момент удара голкипер не видел мяча. То есть игрок соперника участвовал в эпизоде.

Конечно, это очень обидно с точки зрения игры команды соперника. Если бы я был на другой стороне, наверное, тоже было бы очень обидно.

Но решение судьи то, которое я сказал. Игрок находился на линии удара между бьющим игроком и вратарем. Голкипер не видел момент удара, я это смотрел.