Генич определил лучшего игрока РПЛ

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич выделил лучшего футболиста чемпионата России по футболу.
По версии Генича, лучший игрок РПЛ – вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев. Об этом комментатор заявил на ютуб-канале «Коммент.Шоу».
- 24-летний Агкацев провел 11-й матч на ноль за «Краснодар» в этом сезоне (из них 10 – в РПЛ). Всего Станислав провел в сезоне чемпионата России 22 матча – не пропустил ни одного тура.
- Воспитанник клуба стоит 10 миллионов евро. Агкацев всю карьеру проводит в «Краснодаре». Контракт действует до лета 2029 года.
- За сборную России Агкацев провел четыре встречи. Он вызван на ближайший сбор команды.
