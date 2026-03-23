  • Талалаев ради «Балтики» отказался от еврокубкового плей-офф

Талалаев ради «Балтики» отказался от еврокубкового плей-офф

23 марта, 23:26

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о своем поступке в матче с ЦСКА (1:0).

  • Главного тренера «Балтики» дисквалифицировали на четыре матча РПЛ (один – условно) и оштрафовали на 300 тысяч рублей.
  • Тренера «Балтики» удалили в компенсированное время выигранного матча с ЦСКА (1:0).
  • Он спровоцировал стычку, выбив мяч на трибуны, когда «армейцы» должны были исполнить аут.
  • «Балтика» сейчас занимает в турнирной таблице третье место.
  • В следующем туре калининградцы сыграют на выезде против «Динамо Мх» (5 апреля).

– Выпуск клубом красных карточек с вашим автографом также говорит о поддержке с их стороны. А дополнительного штрафа вам со стороны «Балтики» не последовало?

– Я сам без лишних напоминаний на следующий день выплатил штраф в нашу общую кассу по тому тарифу, который у нас заведен. Плюс, конечно, штраф от КДК.

Могу признаться, что этой зимой мы со всем нашим штабом приняли одно непростое решение, и теперь убедились, что оно было правильным. Мы прямо сейчас могли бы участвовать в еврокубках. Но как мужчины привыкли отвечать за свои слова, и если уже сказали, что до мая точно будем здесь, то посчитали, что не имеем права поступить иначе.

– Куда вас звали?

– Это останется внутри. Но сейчас мы лишний раз об этом не пожалели.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Балтика Талалаев Андрей
