Булыкин назвал условие, при котором ЦСКА не уволит Челестини

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин считает, что Фабио Челестини еще может сохранить работу в ЦСКА.

«Специалисты давно говорят, что Челестини не подходит ЦСКА, у него не получается. Но есть один аспект, против которого не попрeшь.

Если он выиграет Кубок и займeт третье место, уже ничего не сделаешь. Но если этого не случится, с ним расстанутся и будут искать нового тренера», – сказал Булыкин.