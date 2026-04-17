Булыкин назвал условие, при котором ЦСКА не уволит Челестини

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин считает, что Фабио Челестини еще может сохранить работу в ЦСКА.
«Специалисты давно говорят, что Челестини не подходит ЦСКА, у него не получается. Но есть один аспект, против которого не попрeшь.
Если он выиграет Кубок и займeт третье место, уже ничего не сделаешь. Но если этого не случится, с ним расстанутся и будут искать нового тренера», – сказал Булыкин.
- Челестини прошлым летом возглавил армейцев вместо Марко Николича.
- Сейчас команда идет в чемпионате России пятой.
- После зимней паузы ЦСКА проиграл 5 из 9 матчей.
