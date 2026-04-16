Талалаеву предложили спор на 10 миллионов рублей

Дмитрий Селюк высказался о матче «Краснодар» – «Балтика» и предложил Андрею Талалаеву спор на итоговое место калининградцев в следующем сезоне.

«Краснодар» обыграет «Балтику». Калининградцы играют за счет физики, повышенной мотивации – с прицелом поднять цену на игроков и «впердолить» их в первое трансферное окно, как было с Саусем. У «Балтики» есть атлетика, самоотдача, бойцовские качества, но большинство плохо играет в футбол.

«Краснодар» на голову выше «Балтики» по качеству игроков. В прошлой игре сразу трех калининградцев поменяли по медицинским причинам. Рано или поздно все выльется в то, что игроки «Балтики» будут получать травмы. Если «Краснодар» забьет первым, то «Балтика» будет открываться, им могут забить мяча три. Тем более «быки» играют дома, у них хороший комбинационный футбол. Такие команды всегда переиграют тех, кто просто бегает.

Могу поспорить с Талалаевым, что «Балтики» в следующем сезоне не будет в топ-6. Пусть Андрей сам выберет сумму. Я могу поспорить с ним на 10 миллионов рублей.

Пользуясь случаем, хочу пожелать Талалаеву здоровья. Я ему звонил, но он не отвечал. Может быть, в больнице. Андрей – хороший тренер, он выжимает максимум», – сказал агент Селюк.