Талалаеву предложили спор на 10 миллионов рублей

Сегодня, 22:38
3

Дмитрий Селюк высказался о матче «Краснодар» – «Балтика» и предложил Андрею Талалаеву спор на итоговое место калининградцев в следующем сезоне.

«Краснодар» обыграет «Балтику». Калининградцы играют за счет физики, повышенной мотивации – с прицелом поднять цену на игроков и «впердолить» их в первое трансферное окно, как было с Саусем. У «Балтики» есть атлетика, самоотдача, бойцовские качества, но большинство плохо играет в футбол.

«Краснодар» на голову выше «Балтики» по качеству игроков. В прошлой игре сразу трех калининградцев поменяли по медицинским причинам. Рано или поздно все выльется в то, что игроки «Балтики» будут получать травмы. Если «Краснодар» забьет первым, то «Балтика» будет открываться, им могут забить мяча три. Тем более «быки» играют дома, у них хороший комбинационный футбол. Такие команды всегда переиграют тех, кто просто бегает.

Могу поспорить с Талалаевым, что «Балтики» в следующем сезоне не будет в топ-6. Пусть Андрей сам выберет сумму. Я могу поспорить с ним на 10 миллионов рублей.

Пользуясь случаем, хочу пожелать Талалаеву здоровья. Я ему звонил, но он не отвечал. Может быть, в больнице. Андрей – хороший тренер, он выжимает максимум», – сказал агент Селюк.

  • Андрей Талалаев возглавляет «Балтику» с 2024 года.
  • Команда идет на 4-м месте в РПЛ после 24 туров и набрала 44 очка.
  • 19 апреля «Балтика» сыграет в гостях с «Краснодаром» в 25-м туре чемпионата России. Матч начнется в 19:30 по московскому времени.

Россия. Премьер-лига Балтика Талалаев Андрей Селюк Дмитрий
Комментарии (4)
FCSpartakM
1776368527
Да всем и так понятно, что Балтика - это команда -односезонка. Мы таких уже не раз видели.
Интерес
1776370261
Ты лучше приезжай в Россию и предстань перед правоохранительными органами.Хватит чалиться на чужбине, в Испании. И давай поспорим, что ты не сможешь пристроить в РПЛ очередную гениальную "белоснежку".
FWSPM
1776371080
- "Калининградцы играют за счет физики, повышенной мотивации " калининградцы пока непонятно в каком составе выйдут так что не стоит делать такие прогнозы
