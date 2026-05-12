Талалаев оценил РПЛ: «Упал уровень топовых команд, но средний уровень вырос»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о состоянии РПЛ.

– Что бы вы посоветовали, порекомендовали юным футболистам до 17 лет? Чтобы совмещать и футбол, и хорошо учиться, учитывая, что вы закончили с серебряной медалью школу.

– Найти друзей журналистов. Самодисциплина и самоорганизация. Еще Борис Петрович Игнатьев научил вести дневник. Он сказал записывать туда свои ощущения после каждого удачного или неудачного матча. Чтобы менять что‑то.

Я придерживаюсь этого, веду дневники. Мое пожелание футболистам всегда одинаковое – тупой карандаш лучше острой памяти. И трудолюбие – тоже талант.

Не согласен категорически, что упал уровень РПЛ. Упал уровень топовых команд, так как просел уровень звезд. Но средний уровень вырос. Молодые яркие игроки растут в этой среде. Кисляк, Батраков, Беликов, Глебов, Макс Петров… Фамилий масса. Эти игроки смогут стать звездами.

У нас достаточно своих игроков, которые могут конкурировать с крутыми футболистами. Достаточно конкурентоспособных футболистов для игры на самом высоком уровне.