  • Главный скаут «Порту» охарактеризовал Батракова двумя словами

Главный скаут «Порту» охарактеризовал Батракова двумя словами

Сегодня, 15:35

Глава скаутского отдела «Порту» Пауло Араухо отреагировал на новость об интересе к полузащитнику «Локомотива» Алексею Батракову.

– В СМИ пишут, что «Порту» рассматривает Батракова как вариант усиления. Правда ли, что он есть в скаутских списках клуба?

– Вы прекрасно знаете (и гораздо лучше меня), как работает пресса (смеется). Но могу сказать, что это отличный игрок!

  • 20-летний Батраков в этом сезоне провел за «Локомотив» 31 матч, забил 16 голов, сделал 11 ассистов.
  • Срок его контракта с клубом рассчитан до середины 2029 года.
  • Transfermarkt оценивает стоимость в 25 миллионов евро.
  • Сообщалось, что на хавбека также претендует «ПСЖ».

Россия. Премьер-лига Португалия. Примейра Локомотив Порту Батраков Алексей
