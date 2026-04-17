Главный скаут «Порту» охарактеризовал Батракова двумя словами

Глава скаутского отдела «Порту» Пауло Араухо отреагировал на новость об интересе к полузащитнику «Локомотива» Алексею Батракову.
– В СМИ пишут, что «Порту» рассматривает Батракова как вариант усиления. Правда ли, что он есть в скаутских списках клуба?
– Вы прекрасно знаете (и гораздо лучше меня), как работает пресса (смеется). Но могу сказать, что это отличный игрок!
- 20-летний Батраков в этом сезоне провел за «Локомотив» 31 матч, забил 16 голов, сделал 11 ассистов.
- Срок его контракта с клубом рассчитан до середины 2029 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость в 25 миллионов евро.
- Сообщалось, что на хавбека также претендует «ПСЖ».
