Два российских легионера могут вернуться в РПЛ

Несколько российских клубов заинтересованы в вингере «Целе» Никите Иосифове.
Среди них есть «Локомотив» и «Рубин». У Иосифова летом истекает срок контракта со словенским клубом и пока он его не продлевал.
Вернуться в Россию может и полузащитник Егор Пруцев, выступающий за ОФК на правах аренды из «Црвены Звезды».
Интерес к футболисту проявляют «Акрон» и «Родина». Также им интересуются и несколько европейских клубов не из топ-5 лиг. Срок его контракта с «Црвеной Звездой» рассчитан до середины 2027 года.
- 25-летний Иосифов в этом сезоне сыграл 47 матчей за «Целе», забил 13 голов, сделал 10 ассистов.
- 23-летний Пруцев в этом сезоне провел 11 встреч за ОФК и сделал 4 ассиста, а также 1 игру за «Црвену Звезду».
Источник: телеграм-канал «Мутко против»