Два российских легионера могут вернуться в РПЛ

Несколько российских клубов заинтересованы в вингере «Целе» Никите Иосифове.

Среди них есть «Локомотив» и «Рубин». У Иосифова летом истекает срок контракта со словенским клубом и пока он его не продлевал.

Вернуться в Россию может и полузащитник Егор Пруцев, выступающий за ОФК на правах аренды из «Црвены Звезды».

Интерес к футболисту проявляют «Акрон» и «Родина». Также им интересуются и несколько европейских клубов не из топ-5 лиг. Срок его контракта с «Црвеной Звездой» рассчитан до середины 2027 года.