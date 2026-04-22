  • Клубы из топ-5 лиг заинтересовались россиянином, выигравшим титул в Европе

Клубы из топ-5 лиг заинтересовались россиянином, выигравшим титул в Европе

Вчера, 10:10
1

Спортивный директор «Целе» Геннадий Голубин прокомментировал информацию об интересе российских клубов к вингеру Никите Иосифову.

«Я знаю, что Никитой интересуются российские и зарубежные клубы. Это команды из топ-5 лиг.

Это логично, потому что игрок проводит отличный сезон. Все думают, что у него заканчивается контракт и его можно будет забрать бесплатно, но это не так. В его договоре есть опция продления соглашения.

А насчет возможного ухода... Если летом будет хорошее предложение, то он будет его рассматривать. Это касается и России, и Европы. Иосифов – серьезный актив для нашего клуба», – сказал Голубин.

  • 25-летний Иосифов в этом сезоне провел за «Целе» 48 матчей, забил 13 мячей и сделал 10 ассистов.
  • Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.
  • В этом сезоне он завоевал звание чемпиона Словении с «Целе».

Российский футболист завоевал титул в европейском чемпионате
«Динамо» включилось в гонку за россиянина, выступающего в Европе 3
«Зенит» думает о покупке воспитанника «Спартака» за 2 миллиона 7
Источник: «Спорт-Экспресс»
Словения. Первая Лига Россия. Премьер-лига Целе Иосифов Никита
Комментарии (1)
FFR
1776852736
Ничего особенного.
Ответить
Главные новости
«Зенит» потерял очки, «Челси» уволил тренера, «Арсенал» утратил лидерство в АПЛ и другие новости
02:00
Ямаль рискует пропустить остаток сезона и часть ЧМ-2026
01:47
ВидеоМостовой разнес судей за пенальти в матче «Локо» – «Зенит»: «Вы что творите-то, елки-палки!»
01:36
1
ВидеоВратарь «Зенита» Адамов раскрыл секрет отражения пенальти от Комличенко
01:14
Примера. «Барселона» выиграла у «Сельты»; Ямаль травмировался, забив пенальти
00:47
Семак ответил, будет ли он болеть за «Спартак» в матче с «Краснодаром»
00:41
ВидеоКомличенко прокомментировал незабитый пенальти в ворота «Зенита»
00:12
АПЛ. «Манчестер Сити» победил «Бернли» и сместил «Арсенал» с первого места
Вчера, 23:55
Семак оценил судейство в матче «Локомотив» – «Зенит»
Вчера, 23:53
1
ВидеоГалактионов ответил, почему пенальти в ворота «Зенита» бил Комличенко, а не Батраков
Вчера, 23:35
Все новости
Все новости
Клубы из топ-5 лиг заинтересовались россиянином, выигравшим титул в Европе
Вчера, 10:10
1
Российский футболист завоевал титул в европейском чемпионате
20 апреля
Российский игрок забил во втором матче подряд и близок к титулу в одной из европейских лиг
16 апреля
1
Иосифов забил 12-й гол в сезоне за словенский клуб
13 апреля
В европейском клубе отреагировали на новость о переговорах с Талалаевым
25 марта
Российский вингер забил 7-й гол в чемпионате Словении
24 марта
ВидеоРоссийский вингер сделал 1+1 в матче за словенский клуб
1 февраля
2
Риера, которым интересовался «Спартак», продлил контракт с «Целе»
2025.12.03 23:28
Агент Риеры ответил, есть ли у тренера договоренность с «Црвеной Звездой»
2025.11.04 17:41
Российский игрок забил гол в 4-м матче подряд в чемпионате Словении
2025.08.25 11:05
1
Российский игрок забил гол в финале Кубка Словении
2025.05.15 12:45
Российские игроки сделали 2+2 на двоих в матче чемпионата Словении
2025.05.05 09:41
Российский игрок забил 4-й гол за 8 матчей в чемпионате Словении
2025.04.22 13:04
Пруцев забил 3-й гол в сезоне в Словении
2025.03.18 09:27
1
Брат хавбека «Спартака» Пруцева оформил 2+2 в матче чемпионата Словении
2025.02.25 12:52
Словенский клуб арендовал игрока «Спартака»
2024.09.12 18:14
3
ФотоРоссийский вингер Иосифов сменил клуб в Европе
2024.08.11 17:00
8
Все новости
