Клубы из топ-5 лиг заинтересовались россиянином, выигравшим титул в Европе

Спортивный директор «Целе» Геннадий Голубин прокомментировал информацию об интересе российских клубов к вингеру Никите Иосифову.

«Я знаю, что Никитой интересуются российские и зарубежные клубы. Это команды из топ-5 лиг.

Это логично, потому что игрок проводит отличный сезон. Все думают, что у него заканчивается контракт и его можно будет забрать бесплатно, но это не так. В его договоре есть опция продления соглашения.

А насчет возможного ухода... Если летом будет хорошее предложение, то он будет его рассматривать. Это касается и России, и Европы. Иосифов – серьезный актив для нашего клуба», – сказал Голубин.