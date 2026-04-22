Клубы из топ-5 лиг заинтересовались россиянином, выигравшим титул в Европе

Спортивный директор «Целе» Геннадий Голубин прокомментировал информацию об интересе российских клубов к вингеру Никите Иосифову.
«Я знаю, что Никитой интересуются российские и зарубежные клубы. Это команды из топ-5 лиг.
Это логично, потому что игрок проводит отличный сезон. Все думают, что у него заканчивается контракт и его можно будет забрать бесплатно, но это не так. В его договоре есть опция продления соглашения.
А насчет возможного ухода... Если летом будет хорошее предложение, то он будет его рассматривать. Это касается и России, и Европы. Иосифов – серьезный актив для нашего клуба», – сказал Голубин.
- 25-летний Иосифов в этом сезоне провел за «Целе» 48 матчей, забил 13 мячей и сделал 10 ассистов.
- Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.
- В этом сезоне он завоевал звание чемпиона Словении с «Целе».
Источник: «Спорт-Экспресс»