Словенский клуб арендовал игрока «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Артем Шоларь продолжит карьеру в словенском «Целе». 21-летний хавбек будет выступать там на правах аренды до конца сезона-2024/25.

В нынешнем сезоне Шоларь провел 21 матч за «Спартак-2», в которых забил 1 мяч и сделал 5 голевых передач. Ранее он выступал за «Звезду» из Санкт-Петербурга.

«Целе» вышел в общий этап Лиги конференций, но заявка на эту стадию турнира уже закончена.

В команде играет еще один россиянин – 23-летний полузащитник Никита Иосифов.

Президентом «Целе» является россиянин Валерий Колотило.