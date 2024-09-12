Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?

    Словенский клуб арендовал игрока «Спартака»

    Полузащитник «Спартака» Артем Шоларь продолжит карьеру в словенском «Целе». 21-летний хавбек будет выступать там на правах аренды до конца сезона-2024/25.

    • В нынешнем сезоне Шоларь провел 21 матч за «Спартак-2», в которых забил 1 мяч и сделал 5 голевых передач. Ранее он выступал за «Звезду» из Санкт-Петербурга.
    • «Целе» вышел в общий этап Лиги конференций, но заявка на эту стадию турнира уже закончена.
    • В команде играет еще один россиянин – 23-летний полузащитник Никита Иосифов.
    • Президентом «Целе» является россиянин Валерий Колотило.

    Новости по теме
    Мостовой посоветовал меньше говорить про Абаскаля 6
    Губерниев раскритиковал «Химки» и анонсировал свое выступление на игре «Локомотив» – «Спартак» 2
    Назначены судьи матчей 10-го тура РПЛ 7
    Источник: телеграм-канал «Спартак» молодёжный

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.09.2024 18:14
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    DOCTOR PENALTY
    1726154863
    Кто такой, откуда взялся, как ушёл?...
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+