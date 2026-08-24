Российский экс-нападающий «Зенита» забил 2 гола за «Табор»

Нападающий «Табора» Станислав Крапухин оформил «2+1» в гостевом матче с «Кршко» (6:0) в 3-м туре Второй лиги Словении.

Россиянин забил второй и третий голы своей команды на 23-й и 30-й минутах, а на 41-й отдал голевой пас в моменте с пятым забитым мячом. Крапухин вышел в стартовом составе и был заменен на 61-й минуте.

«Табор» лидирует во второй по уровню лиге Словении с 9 очками после 3 туров.

28-летний Крапухин перешел в команду летом. Это его 3-й матч за «Табор», и он впервые отметился голевыми действиями.

Россиянин выступает за границей с 2021 года. «Табор Сежана» стал 12-м клубом в его карьере, 8-м иностранным и 4-м в Словении.