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Российский экс-нападающий «Зенита» забил 2 гола за «Табор»

24 августа, 14:10
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Нападающий «Табора» Станислав Крапухин оформил «2+1» в гостевом матче с «Кршко» (6:0) в 3-м туре Второй лиги Словении.

Россиянин забил второй и третий голы своей команды на 23-й и 30-й минутах, а на 41-й отдал голевой пас в моменте с пятым забитым мячом. Крапухин вышел в стартовом составе и был заменен на 61-й минуте.

«Табор» лидирует во второй по уровню лиге Словении с 9 очками после 3 туров.

28-летний Крапухин перешел в команду летом. Это его 3-й матч за «Табор», и он впервые отметился голевыми действиями.

Россиянин выступает за границей с 2021 года. «Табор Сежана» стал 12-м клубом в его карьере, 8-м иностранным и 4-м в Словении.

  • Форвард – воспитанник «Зенита» и в 2020–2021 годах провел 4 официальных матча за первую команду питерцев.
  • На его счету 9 матчей, 1 гол и 2 ассиста за юношеские сборные России.

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Источник: «Бомбардир»
Словения. Первая Лига Крапухин Станислав
Комментарии (2)
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рылы
1787574811
опа, обнаружен любимый клуб дубины! 😆
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темирхан
1787637993
вам самим то не смешно, о таком писать? или вы решили по угорать!?
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