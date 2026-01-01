«Ахмат» заинтересовался лучшим бомбардиром чемпионата Словении

«Ахмат» проявляет интерес к нападающему «Целе» Франко Ковачевичу.
Грозненцы запрашивали информацию о форварде, однако конкретных предложений пока не делали. Словенский клуб оценивает стоимость хорвата в 3 миллиона евро, отступных в контракте футболиста нет.
Представители Ковачевича запрашивают зарплату в новом клубе в размере 1 миллиона евро в год, если команда европейская, а в ином случае требуют оклад в размере 1,5-2 миллонов евро. В «Целе» зарплата игрока составляет около 120-144 тысяч евро в год. Пока сделка по переходу хорвата в «Ахмат» представляется маловероятной.
- В этом сезоне 26-летний Ковачевич сыграл за «Целе» в 28 матчах, забил 25 голов, сделал 2 ассиста.
- Срок его контракта с клубом рассчитан до середины 2028 года.
- В текущем сезоне Ковачевич с 11 голами делит лидерство в списке бомбардиров чемпионата Словении с Бенджамином Тетте из «Марибора».
Источник: Legalbet