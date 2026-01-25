1-й тренер Сауся расхвалил игрока перед трансфером в «Спартак»

Первый тренер полузащитника «Балтики» Владислава Сауся Александр Воронков прокомментировал скорый трансфер игрока в «Спартак».

«Я знаю и слышал о том, что Влад близок к переходу в «Спартак». Считаю, что он заслужил этот переход, в «Балтике» он показывал отличный футбол.

Уверен, в РПЛ нет быстрее футболиста, чем Влад. У него феноменальная скорость для нашего чемпионата.

Самое главное, чтобы Влада правильно использовали в «Спартаке», чтобы его сильные качества и там давали результат. Желаю ему удачи, у него все получится в «Спартаке», – сказал Воронков.