1-й тренер Сауся расхвалил игрока перед трансфером в «Спартак»

Первый тренер полузащитника «Балтики» Владислава Сауся Александр Воронков прокомментировал скорый трансфер игрока в «Спартак».
«Я знаю и слышал о том, что Влад близок к переходу в «Спартак». Считаю, что он заслужил этот переход, в «Балтике» он показывал отличный футбол.
Уверен, в РПЛ нет быстрее футболиста, чем Влад. У него феноменальная скорость для нашего чемпионата.
Самое главное, чтобы Влада правильно использовали в «Спартаке», чтобы его сильные качества и там давали результат. Желаю ему удачи, у него все получится в «Спартаке», – сказал Воронков.
- В этом сезоне Саусь забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 19 матчах.
- Ранее на него всерьез претендовал ЦСКА.
- «Спартак» сейчас на выходных после 1-го сбора в ОАЭ.
Источник: «РБ Спорт»