«Спартак» покупает «русского Бэйла»

«МЯЧ RU» проанализировал новичка «Спартака» Владислава Сауся.

«Саусь – правый латераль в системе с 3 ЦЗ, но может сыграть и повыше: как справа, так и слева. Примечательно, но большинство матчей Владислав провел на двух позициях – правый латераль (47) и ЦАП (46).

В первой товарке с Китаем Карседо использовал две разные схемы в двух таймах – 4-3-3 и 4-4-2. В таком случае для новичка будет вакантно сразу 3 позиции на правой стороне. Вероятнее всего, КБ берут Владислава в конкуренцию к ПЗ (Хлусевич, Самошников и Денисов), а также подменой для Солари, так как Бонгонда, вероятнее всего, клуб покинет.

А по своим данным Саусь смахивает на Гарета Бэйла (с поправкой на уровень) – тоже может играть на обоих флангах и «вывозит» зачастую за счeт бешеной скорости», – написали аналитики.