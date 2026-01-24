Введите ваш ник на сайте
«Спартак» покупает «русского Бэйла»

Вчера, 22:50
12

«МЯЧ RU» проанализировал новичка «Спартака» Владислава Сауся.

«Саусь – правый латераль в системе с 3 ЦЗ, но может сыграть и повыше: как справа, так и слева. Примечательно, но большинство матчей Владислав провел на двух позициях – правый латераль (47) и ЦАП (46).

В первой товарке с Китаем Карседо использовал две разные схемы в двух таймах – 4-3-3 и 4-4-2. В таком случае для новичка будет вакантно сразу 3 позиции на правой стороне. Вероятнее всего, КБ берут Владислава в конкуренцию к ПЗ (Хлусевич, Самошников и Денисов), а также подменой для Солари, так как Бонгонда, вероятнее всего, клуб покинет.

А по своим данным Саусь смахивает на Гарета Бэйла (с поправкой на уровень) – тоже может играть на обоих флангах и «вывозит» зачастую за счeт бешеной скорости», – написали аналитики.

  • В этом сезоне Саусь забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 19 матчах.
  • Ранее на него всерьез претендовал ЦСКА.
  • «Спартак» сейчас на сборе в ОАЭ.

Источник: телеграм-канал «МЯЧ RU»
Россия. Премьер-лига Балтика Спартак Саусь Владислав
VVM1964
1769286284
Всё звучит отлично, а как на самом деле - посмотрим. Хлусевич вообще отстой, Самошникова толком и не видели. Единственный конкурент Денисов и если Саусь будет лучше и выиграет конкуренцию буду только рад ! На позиции Солари его не вижу, там помимо Бонгонда есть очень неплохой вариант - Массалыга.
Ответить
гууд
1769287375
Господи! опять очередное чемпионство, с чемпионским составом! остановитесь!
Ответить
рылы
1769287943
хрюканам бы задуматься, почему зенит, имея приоритетную возможность вернуть своего воспитанника - от него отказался даже в условиях надвигающегося лимита. можете визжать про бразильцев сколько угодно - но факт остаётся фактом. а если этого мало, то есть ещё над чем подумать. саусь должен был пойти к коням по сделке дивеев-лусиано. довеском. но и кони в итоге от него отказались. а! те тоже что-то просекли. а хряков, по-ходу, нехило развели. пока непонятно, в чём, но со временем узнается.
Ответить
Fju-2
1769290477
Эльмира Набиуллина в своё время с Бэйлом сравнивали.
Ответить
boris63
1769304702
Ну раз русский Бэйл пришёл, то теперь всех рвать будут, даже страшно стало.
Ответить
СильныйМозг
1769315710
Я, набрал Саусь в гугле. Вижу парня с открытым тром и понимаю, что парня уже продырявили. Он даже не успел понять, что произошло. Ох уж эта секта.
Ответить
