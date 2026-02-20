Глава «Балтики» оценил продажу Сауся в «Спартак»

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов высказался о трансфере Владислава Сауся в «Спартак».

22-летний Саусь перешел в «Спартак» из «Балтики» 26 января. Сумма трансфера составила 350 миллионов рублей.

Саусь подписал контракт со «Спартаком» сроком до лета 2030 года.

Владислав – воспитанник «Зенита».

«Финансовые точно не раскрою. Но я могу сказать, что мы как клуб довольны. Это, наверное, на сегодняшний день самая большая сумма трансфера, которая приходила в клуб «Балтика».

Что касается развития игрока, то я уже говорил и, наверное, повторюсь, что это очень хороший и правильный прецедент. Когда к нам приходит молодой малоизвестный футболист из клуба Первой лиги, мы его развиваем, он полностью выкладывается, правильно понимает требования тренера, грамотно и профессионально относится к своему труду и исполняет всe, что от него нужно, а иногда даже на 110% – естественно, на него обращают внимание другие клубы и дело заканчивается крупным трансфером.

Кейс Сауся показывает молодым игрокам, как они могут вырасти в «Балтике» при правильной работе. В этом трансфере мотивационная составляющая очень сильная», – сказал Измайлов.