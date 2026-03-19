Соболев до сих пор не компенсировал кражу, совершенную в «Спартаке»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, как обстоит дело с компенсацией со стороны Александра Соболева за совершенную кражу.
- Ранее Зеленов сообщил, что ущерб от кражи Соболевым колоды карт составил 200 рублей.
- Александр покинул «Спартак» в августе 2024 года. «Зенит» заплатил за игрока 10 миллионов евро.
«Карты не вернул», – сказал Зеленов на бусти-аккаунте Сергея Егорова и не сообщил о какой-либо денежной компенсации.
- За «Спартак» в период с 2020 по 2024 год Соболев провел 140 матчей (больше, чем за любой другой клуб в карьере), отметился 58 забитыми голами, сделал 32 ассиста.
- В «Зените» спортсмен провел 59 встреч, забил 15 голов, сделал пять результативных пасов.
- Контракт Соболева с петербургским клубом действует до лета 2027 года.
