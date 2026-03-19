Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Соболев до сих пор не компенсировал кражу, совершенную в «Спартаке»

Соболев до сих пор не компенсировал кражу, совершенную в «Спартаке»

Вчера, 23:49
7

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, как обстоит дело с компенсацией со стороны Александра Соболева за совершенную кражу.

  • Ранее Зеленов сообщил, что ущерб от кражи Соболевым колоды карт составил 200 рублей.
  • Александр покинул «Спартак» в августе 2024 года. «Зенит» заплатил за игрока 10 миллионов евро.

«Карты не вернул», – сказал Зеленов на бусти-аккаунте Сергея Егорова и не сообщил о какой-либо денежной компенсации.

  • За «Спартак» в период с 2020 по 2024 год Соболев провел 140 матчей (больше, чем за любой другой клуб в карьере), отметился 58 забитыми голами, сделал 32 ассиста.
  • В «Зените» спортсмен провел 59 встреч, забил 15 голов, сделал пять результативных пасов.
  • Контракт Соболева с петербургским клубом действует до лета 2027 года.

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Соболев Александр
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
vick-north-west
1773954120
Зеленов хотел в преф сыграть партию, а колоды карт нет, сразу Соболева вспомнил. Когда летом плавать пойдёт, выяснится что и маску подводника Соболев тоже в Спартаке украл!
Ответить
vvv123
1773984232
Нашли о чем писать, гм! Лишь бы за что-то зацепиться писакам.
Ответить
Вжыхъ
1773988393
Крохоборы:) В футбол играйте хоть иногда, а не в дурака и пьяницу:)
Ответить
anatolich72
1773993864
Все крысы собираются в зените, это тенденция.
Ответить
Иоопс
1773994222
Нищеброды спартаковские опять вылезли, 200 рублей вспомнили. Давай, ещё кто вспомнит, что он в пирожковой Соболеву на кофе 100 рублей одолжил, а тот не вернул
Ответить
kvm
1774000186
пора заяву в ментовку писать...
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 