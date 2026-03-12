Стало известно, кого «Спартак» хотел купить зимой до трансфера Сауся

Правый защитник «Локомотива» Александр Сильянов был одной из приоритетных целей «Спартака» зимой.
Трансфер не состоялся из-за большой суммы отступных – около 10 миллионов евро. Она была прописана в контракте, который игрок продлил в начале сезона.
Красно-белые общались с представителями защитника. При этом «Локомотив» отказался от переговоров, обозначив, что готов отпустить футболиста только за отступные.
В итоге вместо Сильянова «Спартак» подписал Владислава Сауся из «Балтики».
- 25-летний Сильянов в этом сезоне провел за «Локомотив» 24 матча, забил 1 гол, сделал 1 ассист.
- Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.
Источник: телеграм-канал «МЯЧ RU»