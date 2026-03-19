Адовкат Смолова – о драке в кафе: «Федор сожалеет о случившемся и извинился»

Варвара Кнутова, адвокат экс-нападающего сборной России Федора Смолова, изложила подробности конфликта, который привел к драке с участием футболиста в «Кофемании».
– Напомните еще раз, как произошел конфликт?
– Конфликт возник по инициативе одного из предпринимателей, сидевших за столиком. Мужчина крикнул Федору оскорбительную фразу. У самого потерпевшего не было никаких проблем с моим доверителем. Он полез в драку, по всей видимости, разнять ее участников.
На видео на медленной скорости видно, как потерпевший наносит удар футболисту в живот рукой, а потом начинает вставать и поднимать руки, неизвестно, с какой целью. Федору не очень было понятно боковым зрением, что он собирается делать, и он ударил мужчину по лицу.
Федор сожалеет о случившемся и извинился через адвокатов, готов был принести извинения лично. Почти сразу он направил 1 миллион рублей через депозит нотариуса в качестве компенсации, и предприниматель мог получить эти деньги в Челябинске, где проходил лечение, но не сделал этого.
– Сейчас потерпевший требует уже 20 миллионов рублей. Но сколько обычно взыскивает суд за подобные травмы?
– По судебной практике средняя компенсация такого вреда здоровья – порядка 300 тысяч рублей по Москве.
- В сентябре прошлого года в отношении Смолова было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».
- В среду стало известно, что прокуратура утвердила обвинения бывшему футболисту, которому может грозить до трех лет лишения свободы.