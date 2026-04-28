Опытный инсайдер одним словом отреагировал на информацию о новом тренере ЦСКА

Журналист, болельщик ЦСКА Максим Квятковский отреагировал на информацию Константина Генича, что красно-синие уже договорились с новым тренером.
«Неправда», – написал Квятковский.
- У ЦСКА четыре подряд матча без побед. Команда занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.
- Ранее сообщалось, что армейцы рассматривают вариант с увольнением главного тренера Фабио Челестини.
- Кандидаты на замену – Андрей Талалаев («Балтика»), Леонид Слуцкий («Шанхай Шэньхуа»).
Источник: телеграм-канал Максима Квятковского