Газзаев обнаружил в РПЛ команду без слабых мест

Сегодня, 18:57
4

Бывший тренер ЦСКА, сборной России Валерий Газзаев считает, что у «Зенита» нет слабых мест.

«У «Зенита» в национальном чемпионате нет слабых мест. Если взять составы ЦСКА и «Зенита», то, безусловно, у петербуржцев достаточно прочная команда, которая будет играть только на победу. ЦСКА получил за последние месяцы много критики и авансов. Но армейцы тоже хотят показать, что они хорошая команда.

Я не вижу проблем у «Зенита» ни в тренере, ни в руководстве, ни в игроках. Они укомплектованы, у них два равноценных состава. Другие команды тоже стремятся к победе, на «Зенит» все настраиваются как на лидера», – сказал Газзаев.

  • «Зенит» накануне победил «Ахмат» со счетом 2:0 в 27-м туре РПЛ. Встреча проходила в Санкт-Петербурге.
  • Голы забили Александр Соболев и Луис Энрике.
  • Петербуржцы набрали 59 очков и занимают второе место в турнирной таблице, отставая от «Краснодара» на одно очко.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Газзаев Валерий
Комментарии (4)
Цугундeр
1777306212
) Слабое место Зенита- это отсутствие морковки перед мордой, за которой нужно бежать...
alefreddy
1777306748
подлизнул болотным
evgevg13
1777308772
Как же доля с газовой трубы влияет на людей...
Пингвины Антарктиды/Форпо
1777309055
РФСПРФ ГОЛОС РУССКОГО ФУТБОЛА на Матч ТВ надо звать экспертов из олдовых комментаторов Бомбардира ❝ — Перестань говорить странные вещи. Что ты чувствуешь психосферу, или что ты в чьих-то блёклых воспоминаниях о городе... Хватит! — Учитывая как долго я примирялся со своим естеством, ради тебя, Марти, я всё не разрушу. ❞ Раст Коул Настоящий детектив (True Detective) ⚽
