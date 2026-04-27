Газзаев обнаружил в РПЛ команду без слабых мест

Бывший тренер ЦСКА, сборной России Валерий Газзаев считает, что у «Зенита» нет слабых мест.
«У «Зенита» в национальном чемпионате нет слабых мест. Если взять составы ЦСКА и «Зенита», то, безусловно, у петербуржцев достаточно прочная команда, которая будет играть только на победу. ЦСКА получил за последние месяцы много критики и авансов. Но армейцы тоже хотят показать, что они хорошая команда.
Я не вижу проблем у «Зенита» ни в тренере, ни в руководстве, ни в игроках. Они укомплектованы, у них два равноценных состава. Другие команды тоже стремятся к победе, на «Зенит» все настраиваются как на лидера», – сказал Газзаев.
- «Зенит» накануне победил «Ахмат» со счетом 2:0 в 27-м туре РПЛ. Встреча проходила в Санкт-Петербурге.
- Голы забили Александр Соболев и Луис Энрике.
- Петербуржцы набрали 59 очков и занимают второе место в турнирной таблице, отставая от «Краснодара» на одно очко.
Источник: «Матч ТВ»