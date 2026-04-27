Заключение Мажича по пенальти в пользу «Краснодара» в матче с «Динамо Мх»

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич высказался о пенальти в пользу «Краснодара» в матче 27-го тура РПЛ против «Динамо Мх» (2:1).

«Идет единоборство в штрафной, защитник «Динамо» проиграл позицию. Когда Кордоба попытался двигаться к мячу, Табидзе держал колумбийца за грудь, поэтому была причина поставить пенальти.

Потом защитник отпустил нападающего, но было поздно, форвард уже падал на газон, поэтому я считаю, что судья принял верное решение, – сказал Мажич в эфире «Матч Премьер».