Заключение Мажича по пенальти в пользу «Краснодара» в матче с «Динамо Мх»

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич высказался о пенальти в пользу «Краснодара» в матче 27-го тура РПЛ против «Динамо Мх» (2:1).
«Идет единоборство в штрафной, защитник «Динамо» проиграл позицию. Когда Кордоба попытался двигаться к мячу, Табидзе держал колумбийца за грудь, поэтому была причина поставить пенальти.
Потом защитник отпустил нападающего, но было поздно, форвард уже падал на газон, поэтому я считаю, что судья принял верное решение, – сказал Мажич в эфире «Матч Премьер».
- На 35-й минуте встречи форвард «быков» Джон Кордоба упал в штрафной в результате борьбы с защитником «Динамо» Джемалом Табидзе.
- Главный арбитр Иван Абросимов посчитал, что Табидзе завалил Кордобу, и назначил 11-й метровый. Эдуард Сперцян пробил с точки на 36-й минуте, но попал в штангу.
- Голы у «Краснодара» в этом матче забили Никита Кривцов на 29-й минуте и Кордоба на 66-й. На 4-й минуте в свои ворота забил защитник «быков» Диего Коста.
