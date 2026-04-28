Талалаев поставил под сомнение честность борьбы в РПЛ

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался по итогам матча 27-го тура РПЛ против «Акрона» (0:1).
«Обсуждать судейство даже не хотелось бы. На мой взгляд, сейчас не футболисты на поле определяют судьбу золота и медалей. Я в этом убежден на 100 процентов.
Но сегодня мы на победу не наиграли. Одна из немногих игр. Вот мое видение», – сказал Талалаев.
- У «Балтики» пять матчей без побед подряд. «Акрон» победил впервые весной.
- «Акрон» нанес «Балтике» реванш за поражение в первом круге (0:2).
- Весь матч у «Акрона» отыграл лучший бомбардир в истории России Артем Дзюба.
Источник: Sport24