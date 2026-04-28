«Зенит» устроил бойкот министру спорта из-за ужесточения лимита на легионеров

Футбольный деятель Тимур Лепсая раскрыл позицию «Зенита» по поводу ужесточения лимита на легионеров в РПЛ.
«А вы слышали про особую позицию «Зенита»? Насколько я знаю, представителей «Зенита» вообще не было на этом совещании. Проигнорировали. Они категорически против.
Меня сложно обвинить в большой поддержке «Зенита», но здесь я на сто процентов на стороне здравого смысла. Ребята, это [ужесточение лимита на легионеров] абсолютно не здравое решение», – сказал Лепсая на ютуб-канале «Коммент.Шоу».
- Ранее министр спорта России Дегтярев подписал приказ об изменении лимита со следующего сезона РПЛ: «Не может быть более 12 иностранцев в заявке, на поле – не более 7».
- Российские клубы и сборные отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
- «Зенит» выиграл 6 из последних 7 сезонов РПЛ.
Источник: Sport24