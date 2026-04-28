«Зенит» устроил бойкот министру спорта из-за ужесточения лимита на легионеров

Футбольный деятель Тимур Лепсая раскрыл позицию «Зенита» по поводу ужесточения лимита на легионеров в РПЛ.

«А вы слышали про особую позицию «Зенита»? Насколько я знаю, представителей «Зенита» вообще не было на этом совещании. Проигнорировали. Они категорически против.

Меня сложно обвинить в большой поддержке «Зенита», но здесь я на сто процентов на стороне здравого смысла. Ребята, это [ужесточение лимита на легионеров] абсолютно не здравое решение», – сказал Лепсая на ютуб-канале «Коммент.Шоу».