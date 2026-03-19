Карседо: «Мы доминировали над «Динамо», постараемся пройти «Зенит»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался о FONBET Кубке России после ответного матча 1/2 финала пути РПЛ с «Динамо» (1:0).

На втором этапе 1/2 финала пути регионов красно-белые встретятся с «Зенитом».

– На протяжении нескольких матчей подходы к воротам редко перерастают в опасные моменты. Почему?

– По играм, особенно с «Зенитом», согласен с вами. Мы работаем, чтобы привить ребятам уверенность, чтобы было больше побед, голов. В прошедшем матче мы доминировали, это тот путь, по которому мы должны идти шаг за шагом. Компактности нам не хватало в прежних матчах.

– Как вам формат Кубка России?

– Мы хотели пройти «Динамо», но мы остались в турнире, продолжаем борьбу, сыграем с «Зенитом». Мы постараемся пройти «Зенит».