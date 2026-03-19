  • Карседо: «Мы доминировали над «Динамо», постараемся пройти «Зенит»

Карседо: «Мы доминировали над «Динамо», постараемся пройти «Зенит»

Вчера, 11:13
10

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался о FONBET Кубке России после ответного матча 1/2 финала пути РПЛ с «Динамо» (1:0).

На втором этапе 1/2 финала пути регионов красно-белые встретятся с «Зенитом».

– На протяжении нескольких матчей подходы к воротам редко перерастают в опасные моменты. Почему?

– По играм, особенно с «Зенитом», согласен с вами. Мы работаем, чтобы привить ребятам уверенность, чтобы было больше побед, голов. В прошедшем матче мы доминировали, это тот путь, по которому мы должны идти шаг за шагом. Компактности нам не хватало в прежних матчах.

– Как вам формат Кубка России?

– Мы хотели пройти «Динамо», но мы остались в турнире, продолжаем борьбу, сыграем с «Зенитом». Мы постараемся пройти «Зенит».

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак Зенит Карседо Хуан Карлос
Цугундeр
1773910599
)) Старайтесь, е.пта!)) Сразу в чешках выходите играть. Пенальти ещё не отменили.)
ZAITZEFF2011
1773911971
Не увидел преимущества Спартака а лишь игру Динамо по счету.
Литейный 4 (returned)
1773913745
Где он там увидел доминирование? Просто менты в ответном матче играли так как им это надо. Гыгыгы
Красногорск_Фан
1773914464
Они доминируют , над ними властвуют и унижают. Бггг Без спора игра стала в последних 2 матчах осмысленной, но к этому еще должен прикладываться результат в качестве очков или прохода.
Good_win_ФКСМ
1773916839
о, как го.мосятня и ее прихвостни на содержании сразу возбудились)))) ну ка, ну ка, давайте , го.мики и им сочувствующие и стремящиеся сменить ориентацию, - начинаем свои соревновательные испражнения на приз главному имбецильному го.мику этого ресурса... на текущий момент лидерство делят два дибила: цугундер и литейный... в комментариях жду ваши заявки на лидерство)))
Бригадный
1773923108
У Спартака сейчас весьма приличный состав. Возможно, лучший в лиге. Но нужно решить 2 проблемы: 1) понять что Барко это даже близко не Фернандо. Его настырное желание исполнять все штрафные удары ничем кроме желания не подкреплено. 2) нужен новый Промес в нападении. Имеющиеся нападающие тоже не так уж плохи. Но все - без зубов. Нету той агрессии и напора чем славился Квинси от первой до последней минуты практически во всех играх.
Кривая да нелёгкая
1773935218
Продлевай контракт быстрее и с неустойкой тебя свиноты отправят тушинские домой) там уже следующий клиент поджидает, денег хочет мазутных
