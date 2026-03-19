«Динамо» обратилось в ЭСК РФС по итогам дерби со «Спартаком»

В «Динамо» остались недовольны работой арбитров, обслуживавших ответный полуфинальный матч Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Спартака».
Бело-голубые обратились в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС с просьбой дать оценку спорному эпизоду на 34-й минуте.
- Нападающий красно-белых Манфред Угальде жестко сфолил против динамовского защитника Дэвида Рикардо.
- Костариканец влетел шипами в лодыжку соперника и мог получить красную карточку.
- Главный судья Кирилл Левников ограничился предупреждением.
- «Спартак» выиграл со счетом 1:0, но уступил 3:5 по сумме двух встреч.
- Красно-белые вылетели в Путь регионов, где встретятся с «Зенитом».
- Динамовцы стали финалистами Пути РПЛ – их соперником будет «Краснодар».
