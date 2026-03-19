  • «Динамо» обратилось в ЭСК РФС по итогам дерби со «Спартаком»

«Динамо» обратилось в ЭСК РФС по итогам дерби со «Спартаком»

Вчера, 23:29
8

В «Динамо» остались недовольны работой арбитров, обслуживавших ответный полуфинальный матч Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Спартака».

Бело-голубые обратились в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС с просьбой дать оценку спорному эпизоду на 34-й минуте.

  • Нападающий красно-белых Манфред Угальде жестко сфолил против динамовского защитника Дэвида Рикардо.
  • Костариканец влетел шипами в лодыжку соперника и мог получить красную карточку.
  • Главный судья Кирилл Левников ограничился предупреждением.

  • «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
  • Его видеообзор можно посмотреть здесь.
  • «Спартак» выиграл со счетом 1:0, но уступил 3:5 по сумме двух встреч.
  • Красно-белые вылетели в Путь регионов, где встретятся с «Зенитом».
  • Динамовцы стали финалистами Пути РПЛ – их соперником будет «Краснодар».

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Кубок Динамо Спартак Угальде Манфред Рикардо Дэвид
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Прокс
1773977081
Вот,СракТак начал хоть бабло заносить,а то думали танковать до конца сезона,одумались!!!
Ответить
BarStep
1773986871
Нее! Эт другое совсем, вы нихера не понимаете! Вот Венделя за подобное - удалять однозначно! А этого не :) Да и за локотки Зобнина, - не, никаких санкций, вы чего??! Вот дельфинария - однозначно да! :) Да, хрюндели? Чего не визжим? Всё норм?! Гы
Ответить
Good_win_ФКСМ
1773990107
тут ниже два 3,14дармота орыгнули ересь... но они, понятное дело, имбецилы и заднеприводные дегенераты... нормальные люди все прекрасно понимают... да и Угальде тут не прав - тут, пожалуй, стоило его наказывать... но бо.мжики так верещат, ибо дальше им с нами играть, а это значит, что снова надо "рисовать" пенальти левые, объяснять, почему дельфина и других удалять нельзя, почему это: не акцентированный удар локтем, а "игрок сам наткнулся на естественную руку", почему Махачкалинский игрок встал на опорную ногу, но игрок зинки ударив в нее после удара по мячу, пострадал... почему-почему-почему... вывод... всех свистунов надо стройными рядами на Колыму... зинку во вторую региональную лигу - регион: Арктический пояс - чемпионат с белыми медведями (те балетом не занимаются, мартышек зинкиных не оценят)... все несогласные го.мики, имбецилы, заднеприводные пассивные и подобная нечисть: начинаем вашу перекличку через отрицательные комментарии на мой текст)) начали:
Ответить
