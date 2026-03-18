  Спорное судейское решение в пользу «Спартака» в дерби с «Динамо»

Спорное судейское решение в пользу «Спартака» в дерби с «Динамо»

Вчера, 21:53
21

«Спартак» принимает «Динамо» в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России-2025/26.

На 34-й минуте нападающий красно-белых Манфред Угальде жестко сфолил против защитника бело-голубых Дэвида Рикардо.

Костариканец влетел шипами в лодыжку соперника и мог получить красную карточку.

Главный судья Кирилл Левников ограничился предупреждением.

  • Матч на «Лукойл Арене» начался в 20:45 по московскому времени.
  • «Бомбардир» ведет его текстовую онлайн-трансляцию.
  • Спартаковцы пытаются отыграться после поражения 2:5 в первом полуфинале.
  • Победитель этой пары встретится с «Краснодаром» в финале Пути РПЛ, а проигравший – с «Зенитом» в 1/2 финала Пути регионов.

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»

Еще по теме:
Карпин с женой пришел на дерби «Спартак» – «Динамо»
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Динамо»: 18 марта 2026 1
Печальный для «Спартака» прогноз Мостового на матч с «Динамо» 9
Россия. Кубок Динамо Спартак Угальде Манфред Рикардо Дэвид Левников Кирилл
Комментарии (21)
"supermax"
1773861235
Кстати странно... Вроде Левников
Император 1
1773861265
А главное, что подсуживают только под Зенит) (не отрицаю, что Зениту в последнее время ставят дурац.кие пенальти, просто хочется показать, что судьи плохие, а не кто-то кого-то купил)
JIEGEHDA
1773862422
Если удалили бы опять наверно Зенит виноват был и опять влетели бы разгромом. А так нельзя Народное посмешище должно жить
vick-north-west
1773862476
стыдно за Угальде. Раньше был самым ценным игроком Спартака,был в чек-листе Баварии и Челси, сейчас упал до 14 млн $ но все равно в тройке - и думает этот момент в его портфолио на будущий контракт не попадёт?
ziborock
1773863562
Во первых наступ был неакцентированный, а во вторых Угальде сгибал ногу чтобы не нанести травму и нога не была поднята а стелилась по газону. это желтая, чем и был награжден Угальде. А вот то что творится в каждой игре Зенита скоро ему аукнется!
Юбиляр
1773864189
На мой взгляд оранжевая - касание то пришлось в бутсу, чуть выше и конечно красная, а так -...
oyabun
1773864889
К сожалению Угальде превратился из забивного форварда в того, кто фолит на красную. Судья пожалел.
САДЫЧОК
1773866036
Это конечно красная карточка! А забивать он не сможет без полузащиты, которой нет! Матч прошляпил опять чудак на букву М Корседо! Мертвого Зобнина держит весь матч, который не успевает не физически , не мысленно , отдает пасы назад, не развивая атаку.Затем отодвинул Барко назад, чтобы выше играл никакущмй Зобнин. Перевод Жедсона на место правого защитника - это Зашквар! Это как Аршавина Петрежела ставил.
Шустик
1773876170
Вонючему сырдыху все дозволено, и если там можно с днищем, то что же будет с Зенитом?
Бумбраш
1773889111
Должен сказать, что в этом моменте не была использована чрезмерная сила, там не было грубости и большой жесткости. Не было замаха, не было дополнительного движения, амплитуды. Судья правильно решил на поле – за безрассудность дал желтую карточку Венделу. ВАР также обсуждал этот момент. Это желтая карточка. -Это эсэка вынес по вендалю.. смотрим,сравниваем,делаем выводы..
Главные новости
Все пары 1/4 финала ЛЧ, скандальный пенальти «Зенита», Смолову утвердили обвинение и другие новости
02:00
2
Фавориты Лиги чемпионов по версии букмекеров после 1/8 финала
01:40
3
ВидеоГаджиев – о пенальти «Зенита»: «Кто-то объяснит, за что расстреляли нашу команду?!»
01:25
10
ФотоОпределились пары 1/4 финала Лиги чемпионов
01:10
Лига чемпионов. «Ливерпуль» взял реванш у «Галатасарая» и прошел в 1/4 финала
00:57
Лига чемпионов. «Бавария» снова разгромила «Аталанту», забив 10 голов в 2 матчах
00:53
Юрист раскрыл, сядет ли Смолов в тюрьму
00:35
2
Карседо высказался о кубковой победе «Спартака» над «Динамо»
Вчера, 23:57
3
Гусев прокомментировал кубковое поражение «Динамо» от «Спартака»
Вчера, 23:31
2
Левандовски установил три рекорда ЛЧ
Вчера, 23:19
Все новости
Все новости
ВидеоГендиректор «Динамо» – о спорном пенальти «Зенита»: «РФС должен что-то сделать»
00:18
6
Карседо высказался о кубковой победе «Спартака» над «Динамо»
Вчера, 23:57
3
Гусев прокомментировал кубковое поражение «Динамо» от «Спартака»
Вчера, 23:31
2
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:46
Кубок России. «Спартак» победил «Динамо» (1:0), но вылетел в Путь регионов
Вчера, 22:46
33
ВидеоЗащитник «Динамо Мх» Кагермазов подробно рассказал о спорном пенальти «Зенита»
Вчера, 22:35
6
ВидеоГазизов – о пенальти в пользу «Зенита»: «А смысл в ЭСК обращаться?»
Вчера, 22:22
8
ВидеоЗенитовец Кондаков высказался о заработанном пенальти в матче с махачкалинским «Динамо»
Вчера, 22:10
5
ФотоСпорное судейское решение в пользу «Спартака» в дерби с «Динамо»
Вчера, 21:53
21
ФотоКарпин с женой пришел на дерби «Спартак» – «Динамо»
Вчера, 21:41
1
Кафельников иронично отреагировал на спорный пенальти в пользу «Зенита»
Вчера, 21:27
2
Семаку не стыдно за победу над махачкалинским «Динамо» в Кубке России
Вчера, 21:10
42
Евсеев эмоционально прокомментировал кубковое поражение махачкалинского «Динамо» от «Зенита»
Вчера, 21:01
1
ФотоРеакция махачкалинского «Динамо» на пенальти в пользу «Зенита»
Вчера, 20:54
1
ВидеоЭкс-судья Николаев одним словом охарактеризовал спорный пенальти в пользу «Зенита»
Вчера, 20:37
27
Кубок России. «Зенит» выбил махачкалинское «Динамо» благодаря голу со спорного пенальти
Вчера, 20:22
91
ВидеоОбзор матча «Зенит» – «Динамо» Махачкала голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 20:20
2
ВидеоЭкс-судья Федотов разобрал спорный пенальти в пользу «Зенита»
Вчера, 20:12
22
ВидеоМостовой выругался матом, комментируя спорный пенальти в пользу «Зенита»
Вчера, 19:56
21
ВидеоРеакция Генича на спорный пенальти в пользу «Зенита»
Вчера, 19:50
16
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Динамо»: 18 марта 2026
Вчера, 19:49
1
Видео«Зенит» забил махачкалинскому «Динамо» со спорного пенальти, который рассмешил Евсеева
Вчера, 19:30
50
Ловчев сказал, как ЦСКА поступить с Челестини
Вчера, 18:36
4
Евсеев поглумился над «Зенитом» перед кубковым матчем
Вчера, 18:28
13
Газзаев задал конкретный вопрос ЦСКА после разгрома от «Краснодара»
Вчера, 17:58
10
Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Динамо» Махачкала: 18 марта 2026
Вчера, 17:27
10
Самолет ЦСКА вылетит из Краснодара с опозданием из-за атаки БПЛА
Вчера, 16:16
5
Газзаев одним словом охарактеризовал разгромное поражение ЦСКА от «Краснодара»
Вчера, 15:31
5
