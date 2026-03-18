Спорное судейское решение в пользу «Спартака» в дерби с «Динамо»

«Спартак» принимает «Динамо» в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России-2025/26.
На 34-й минуте нападающий красно-белых Манфред Угальде жестко сфолил против защитника бело-голубых Дэвида Рикардо.
Костариканец влетел шипами в лодыжку соперника и мог получить красную карточку.
Главный судья Кирилл Левников ограничился предупреждением.
- Матч на «Лукойл Арене» начался в 20:45 по московскому времени.
- «Бомбардир» ведет его текстовую онлайн-трансляцию.
- Спартаковцы пытаются отыграться после поражения 2:5 в первом полуфинале.
- Победитель этой пары встретится с «Краснодаром» в финале Пути РПЛ, а проигравший – с «Зенитом» в 1/2 финала Пути регионов.
Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»
Источник: «Бомбардир»