Апелляционный суд Амстердама принял решение по Промесу

Вчера, 14:59
8

Апелляционный суд Амстердама постановил оставить бывшего футболиста «Спартака» Квинси Промеса под стражей до следующего слушания

Пресс-секретарь отдела прокуратуры Нидерландов по апелляциям Ханнеке Сиккес-ван Стейн рассказала о новом допросе экс-вингера красно-белых.

«Апелляционный суд Амстердама постановил, что обвиняемый должен быть допрошен полицией», – сказала она.

По ее словам, допрос пройдет в рамках подготовки к судебным слушаниям по уголовным делам футболиста по существу, которые должны начаться 30 ноября.

До начала этих слушаний, как отметила Сиккес-ван Стейн, прокуратура не может комментировать свою позицию по данному разбирательству.

Пресс-секретарь Апелляционного суда Амстердама Мелисса Зейлстра сообщила, что Промес останется под стражей до следующего предварительного слушания.

«Промес остается под стражей до следующего предварительного слушания, которое состоится в течение ближайших трех месяцев. Кстати, защита Промеса не ходатайствовала о его освобождении из-под ареста», – сказала Зейлстра ТАСС.

Ранее Апелляционный суд Амстердама провел досудебное слушание по делам Промеса. Его адвокат Герт-Ян Кнопс заявил, что заседание прошло успешно, суд удовлетворил запрос защиты о дополнительном расследовании в отношении выдвинутых против игрока обвинений.

На предварительном слушании во вторник адвокаты Промеса признали, что он нанес ножевое ранение родственнику, утверждая, что пострадавший украл семейные драгоценности. При этом представители футболиста отрицают его причастность к контрабанде наркотиков.

  • В конце июня 2025 года футболист был экстрадирован в Нидерланды из ОАЭ по запросу нидерландской прокуратуры.
  • Суд в Амстердаме ранее заочно приговорил его к шести годам тюрьмы по делу об организации контрабанды наркотиков и на 1,5 года – за нападение на двоюродного брата с ножом.

Источник: РИА «Новости»
Россия. Премьер-лига Промес Квинси
Комментарии (8)
Литейный 4 (returned)
1773924860
Что делают уголовные новости наркопреступника на футбольном сайте? Гыгыгы
Бумбраш
1773939593
Апелляционный суд Амстердама принял решение:"зинит срам российского футбола!"
Айболид
1773942789
Ляяяяя ,эти два типа (+ из клоны ) - вообще "песня" . Что помойников-бумпараш ,что "лаврухин-гудалин" . ФейервеКХ !
Интерес
1773944844
Хорошо сидим!
