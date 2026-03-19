Апелляционный суд Амстердама принял решение по Промесу

Апелляционный суд Амстердама постановил оставить бывшего футболиста «Спартака» Квинси Промеса под стражей до следующего слушания

Пресс-секретарь отдела прокуратуры Нидерландов по апелляциям Ханнеке Сиккес-ван Стейн рассказала о новом допросе экс-вингера красно-белых.

«Апелляционный суд Амстердама постановил, что обвиняемый должен быть допрошен полицией», – сказала она.

По ее словам, допрос пройдет в рамках подготовки к судебным слушаниям по уголовным делам футболиста по существу, которые должны начаться 30 ноября.

До начала этих слушаний, как отметила Сиккес-ван Стейн, прокуратура не может комментировать свою позицию по данному разбирательству.

Пресс-секретарь Апелляционного суда Амстердама Мелисса Зейлстра сообщила, что Промес останется под стражей до следующего предварительного слушания.

«Промес остается под стражей до следующего предварительного слушания, которое состоится в течение ближайших трех месяцев. Кстати, защита Промеса не ходатайствовала о его освобождении из-под ареста», – сказала Зейлстра ТАСС.

Ранее Апелляционный суд Амстердама провел досудебное слушание по делам Промеса. Его адвокат Герт-Ян Кнопс заявил, что заседание прошло успешно, суд удовлетворил запрос защиты о дополнительном расследовании в отношении выдвинутых против игрока обвинений.

На предварительном слушании во вторник адвокаты Промеса признали, что он нанес ножевое ранение родственнику, утверждая, что пострадавший украл семейные драгоценности. При этом представители футболиста отрицают его причастность к контрабанде наркотиков.