Промес хочет вернуться в «Спартак» и закончить карьеру

Квинси Промес мечтает о возвращении в «Спартак». Об этом сообщил нидерландский агент Нейтан ван Куперен.
– Как там Квинси?
– Ситуация тяжелая, вы знаете. Он находится в заключении в Нидерландах. Но постоянно спрашивает про «Спартак»: «Как сыграли в выходные? Что происходит в команде?» Он по-настоящему любит этот клуб.
Повторюсь, мне очень жаль, что не получилось увидеть его связку с Манфредом. В межсезонье при Абаскале они хорошо взаимодействовали, много забивали. Уверен, вместе на поле они бы показали всем совсем другой «Спартак». Надеюсь, однажды Квинси вернется – может быть, как игрок, может, в ином качестве. В идеале он хочет завершить карьеру в «Спартаке»!
Понимаю, что у некоторых могут быть сомнения насчет профессиональных качеств Промеса. Я отвечу им: даже несмотря на арест в Дубае, он был бы одним из лучших в РПЛ прямо сейчас. Квинси же лучший бомбардир в российской истории «Спартака»! Заменить его невозможно.
Одно его присутствие вселяло бы страх в линию обороны любого соперника. Плюс Барко, Солари, Угальде, Жедсон... Квинси, на мой взгляд, тот недостающий элемент не только на поле, но и в раздевалке.
Уверен, он до сих пор лидер по проданным футболкам в фан-шопе красно-белых.
- В конце июня 2025 года Промес был экстрадирован в Нидерланды из ОАЭ по запросу прокуратуры.
- Суд в Амстердаме заочно приговорил его к шести годам тюрьмы по делу об организации контрабанды наркотиков и на 1,5 года – за нападение на двоюродного брата с ножом.
- Промес выступал за «Спартак» в два этапа: с 2014 по 2018 год и с 2021 по 2024 год. Он провел 235 матчей, забив 114 голов и сделав 59 результативных передач.