Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Промес хочет вернуться в «Спартак» и закончить карьеру

Сегодня, 12:46
11

Квинси Промес мечтает о возвращении в «Спартак». Об этом сообщил нидерландский агент Нейтан ван Куперен.

– Как там Квинси?

– Ситуация тяжелая, вы знаете. Он находится в заключении в Нидерландах. Но постоянно спрашивает про «Спартак»: «Как сыграли в выходные? Что происходит в команде?» Он по-настоящему любит этот клуб.

Повторюсь, мне очень жаль, что не получилось увидеть его связку с Манфредом. В межсезонье при Абаскале они хорошо взаимодействовали, много забивали. Уверен, вместе на поле они бы показали всем совсем другой «Спартак». Надеюсь, однажды Квинси вернется – может быть, как игрок, может, в ином качестве. В идеале он хочет завершить карьеру в «Спартаке»!

Понимаю, что у некоторых могут быть сомнения насчет профессиональных качеств Промеса. Я отвечу им: даже несмотря на арест в Дубае, он был бы одним из лучших в РПЛ прямо сейчас. Квинси же лучший бомбардир в российской истории «Спартака»! Заменить его невозможно.

Одно его присутствие вселяло бы страх в линию обороны любого соперника. Плюс Барко, Солари, Угальде, Жедсон... Квинси, на мой взгляд, тот недостающий элемент не только на поле, но и в раздевалке.

Уверен, он до сих пор лидер по проданным футболкам в фан-шопе красно-белых.

  • В конце июня 2025 года Промес был экстрадирован в Нидерланды из ОАЭ по запросу прокуратуры.
  • Суд в Амстердаме заочно приговорил его к шести годам тюрьмы по делу об организации контрабанды наркотиков и на 1,5 года – за нападение на двоюродного брата с ножом.
  • Промес выступал за «Спартак» в два этапа: с 2014 по 2018 год и с 2021 по 2024 год. Он провел 235 матчей, забив 114 голов и сделав 59 результативных передач.

Еще по теме:
Зобнин составил тройку игроков, которых вернул бы в «Спартак» 10
Мостовой сравнил Барко и Промеса 3
Топ-3 лучших легионеров в истории РПЛ по версии Шалимова 1
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император 1
1777369814
Его выпустят, когда ему за 40 будет, так что очень вряд-ли
Ответить
Semenycch
1777369947
Нет, уж лучше Спартак к Вам!
Ответить
Юбиляр
1777369985
Печальная история - очень жаль, что так закончил свою карьеру такой игрок !!! Возможность возвращения в Спартак - это только слова и не более !...
Ответить
NewLife
1777370164
За ошибки молодости приходится платить огромную цену, и это печальный факт. Спасибо Квинси за любовь к Спартаку, ты был прекрасен.
Ответить
Прокс
1777370787
Кончить На СракТак!!!!
Ответить
алдан2014
1777373566
Антошу нужно вытащить. Обменять на шпиона к примеру.
Ответить
Kollljan
1777378614
Когда он откликнется, ему будет 50 лет. Или около того.
Ответить
Главные новости
Реакция Мостового на увольнение Тедеско из «Фенербахче»
15:49
Моссаковский отреагировал на слежку за комментаторами «Матч ТВ»
15:40
3
ВидеоКарвахаль высмеял партнера по «Реалу» во время матча
15:34
Глебов прокомментировал слухи о проблемах экс-игроков «Ростова» в «Динамо» после ухода Карпина
15:22
Акинфеева призвали завершить карьеру: «Для чего он тянет резину?»
15:05
1
ФотоСимволическая сборная 27-го тура РПЛ по версии Радимова
14:56
2
Моуринью дал ответ «Реалу»
14:56
1
Орлов пригрозил главе судейского комитета: «Лучше ведите себя вежливо!»
14:48
8
Мостовой готов рассмотреть предложение от «Пари НН»
13:54
6
«Зенит» вел переговоры о подписании Погба
13:48
8
Все новости
Все новости
Орлов пригрозил главе судейского комитета: «Лучше ведите себя вежливо!»
14:48
8
В РФС встали на защиту Карпина
14:28
«Крылья Советов» утвердили главного тренера
14:19
Мостовой готов рассмотреть предложение от «Пари НН»
13:54
6
«Зенит» вел переговоры о подписании Погба
13:48
8
Заявление Шпилевского после увольнения из «Пари НН»
13:31
1
Стало известно, хочет ли Тедеско вернуться в Россию
13:19
Фото«Пари НН» объявил об уходе Шпилевского
13:05
2
Семин оценил работу Карседо в «Спартаке»: «Команда играет очень интересно»
12:52
2
Промес хочет вернуться в «Спартак» и закончить карьеру
12:46
11
Мостовой прокомментировал увольнение Шпилевского, сравнив его с Абаскалем
12:30
4
«Спартак» хочет подписать россиянина из Турции
12:24
13
Агент Глебова подтвердил переговоры с «Интером»
12:16
4
Губерниев определил главную проблему ЦСКА
11:50
12
Кордоба дерзко высказался в адрес «Спартака»
11:37
12
«Матч ТВ» покажет две игры 28-го тура РПЛ
11:32
4
Определена самая волевая команда РПЛ
11:25
1
Сперцян ответил, в чем «Краснодар» превосходит «Зенит»
11:24
9
Агент Влашича допустил возвращение игрока в ЦСКА
11:21
1
Будущий главный тренер «Пари НН» покинул свой клуб
11:14
1
«Спартак» при Карседо набирает 2,08 очка – лишь у одного тренера было столько же
10:50
30
Федотов ответил на мнение, что «Краснодар» к чемпионству тащат судьи
10:37
10
Раскрыта сумма, которую Шпилевский получит от «Пари НН» за разрыв контракта
10:28
2
В РПЛ отреагировали на скандальные интервью Евсеева
10:19
12
Стало известно, кто из бразильцев «Зенита» лучше всех говорит на русском
09:56
1
Дивеев назвал две команды, от которых ждет помощи «Зениту» в чемпионской гонке
09:50
9
Кержаков высказался о конфликте Мойзеса и Челестини в ЦСКА
09:42
2
Гурцкая раскритиковал клуб РПЛ: «Вообще не соображают, что делать»
09:20
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 