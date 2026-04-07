Мостовой сравнил Барко и Промеса

Александр Мостовой считает, что полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко вряд ли станет таким же важным игроком для клуба, каким был Квинси Промес.

Нидерландский вингер выступал за красно-белых с 2014 по 2018 год, а также с 2021 по 2024 год.

Суммарно он забил 114 голов и сделал 59 ассистов в 235 матчах.

– Сейчас много говорят про Барко, про его важность для «Спартака», про то, что он лучший легионер «Спартака» после Промеса. Согласны с этим?

– Давай вернeмся к тому, что я говорил. У нас же в основном слушают всех, кроме тех, кто футболу отдал всю свою жизнь. Я про Барко говорил, когда он только пришeл.

Поэтому мне правда смешно слушать, когда люди через полгода-год начинают говорить то, что Мостовой сказал в первые минуты, а по некоторым персонажам даже в первые секунды! Абаскаль такой был, помните? Наверное, помните.

А остальные к этому только потом приходят. Но сравнивать его с Промесом сейчас не нужно. Промес в «Спартаке» сколько лет играл-то. Барко до его показателей еще очень далеко. Он их и вряд ли побьeт.