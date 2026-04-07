Мостовой сравнил Барко и Промеса

7 апреля, 14:18
3

Александр Мостовой считает, что полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко вряд ли станет таким же важным игроком для клуба, каким был Квинси Промес.

  • Нидерландский вингер выступал за красно-белых с 2014 по 2018 год, а также с 2021 по 2024 год.
  • Суммарно он забил 114 голов и сделал 59 ассистов в 235 матчах.

– Сейчас много говорят про Барко, про его важность для «Спартака», про то, что он лучший легионер «Спартака» после Промеса. Согласны с этим?

– Давай вернeмся к тому, что я говорил. У нас же в основном слушают всех, кроме тех, кто футболу отдал всю свою жизнь. Я про Барко говорил, когда он только пришeл.

Поэтому мне правда смешно слушать, когда люди через полгода-год начинают говорить то, что Мостовой сказал в первые минуты, а по некоторым персонажам даже в первые секунды! Абаскаль такой был, помните? Наверное, помните.

А остальные к этому только потом приходят. Но сравнивать его с Промесом сейчас не нужно. Промес в «Спартаке» сколько лет играл-то. Барко до его показателей еще очень далеко. Он их и вряд ли побьeт.

  • В 2024 году «Спартак» купил Барко у «Ривер Плейта» за 14 млн евро.
  • В этом сезоне хавбек забил 6 голов и сделал 7 ассистов в 28 матчах.
  • Его действующий контракт с красно-белыми истекает летом 2027-го.

Источник: Legalbet
Комментарии (3)
oyabun
1775562536
Да их в принципе нельзя сравнивать. Разного плана игроки. Антоха - лучшее что было у нас за долгие годы.
FWSPM
1775573550
игроки совершенно разных ролей на поле нет смысла их сравнивать
zigbert
1775575345
Конечно по результатам Промеса можно назвать легендой Спартака. Барко сейчас самый важный игрок в команде. Сравнивать разные позиции не имеет смысла.
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
