Бубнов – о тренерах РПЛ: «Как чуть против шерсти, так они сразу все на дыбы становятся»

Бывший защитник сборной СССР Александр Бубнов высказался о жалобах тренеров клубов РПЛ на судейство.

«Почему Семак ничего не говорит по поводу этого пенальти с Махачкалой [в матче FONBET Кубка России]? А сейчас возмущается… Ну почему? Почему они так себя ведут? Тот же Тедеев. Был страшно недоволен судейством вообще. Сейчас восхищается. Я говорю, там…

Когда они выигрывают, они довольны судейством. Ещe ни разу не сказали, когда выиграли, что они недовольны и им помогли. Никто же так не сказал. А как чуть против шерсти, так они сразу все на дыбы становятся», – сказал Бубнов.