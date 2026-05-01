Агент Самошникова прояснил будущее защитника «Спартака», не играющего с октября

Алексей Бабырь, агент защитника «Спартака» Ильи Самошникова, ответил, продолжит ли игрок выступать за красно-белых.
«Человек из-за травмы пропустил довольно много времени. Но сейчас выглядит хорошо.
Мы понимаем, что Илья только набрал физическую форму, но еще нужно набрать игровой тонус, что довольно сложно – за счет тренировок сделать это сразу не получится.
Он трудится, работает, уходить никуда не собирается. Илья понимает, что он много пропустил, с тренером всегда на связи. Тренер его мотивирует, верит в него.
Самошников ждет своего шанса. Тем более, «Спартак» сейчас выглядит хорошо», – рассказал агент.
- В августе «Спартак» выкупил Самошникова у «Локомотива» за 350 млн рублей.
- Он провел 230 минут, оформив 1+1 в 5 матчах.
- Зимой сообщалось, что у спартаковца выявлена депрессия на фоне проблем в личной жизни.
- Илья не играет более полугода – с 25 октября.
Источник: «РБ Спорт»