Агент Самошникова прояснил будущее защитника «Спартака», не играющего с октября

Алексей Бабырь, агент защитника «Спартака» Ильи Самошникова, ответил, продолжит ли игрок выступать за красно-белых.

«Человек из-за травмы пропустил довольно много времени. Но сейчас выглядит хорошо.

Мы понимаем, что Илья только набрал физическую форму, но еще нужно набрать игровой тонус, что довольно сложно – за счет тренировок сделать это сразу не получится.

Он трудится, работает, уходить никуда не собирается. Илья понимает, что он много пропустил, с тренером всегда на связи. Тренер его мотивирует, верит в него.

Самошников ждет своего шанса. Тем более, «Спартак» сейчас выглядит хорошо», – рассказал агент.