Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига Европы Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Агент Самошникова прояснил будущее защитника «Спартака», не играющего с октября

Агент Самошникова прояснил будущее защитника «Спартака», не играющего с октября

1 мая, 14:59
12

Алексей Бабырь, агент защитника «Спартака» Ильи Самошникова, ответил, продолжит ли игрок выступать за красно-белых.

«Человек из-за травмы пропустил довольно много времени. Но сейчас выглядит хорошо.

Мы понимаем, что Илья только набрал физическую форму, но еще нужно набрать игровой тонус, что довольно сложно – за счет тренировок сделать это сразу не получится.

Он трудится, работает, уходить никуда не собирается. Илья понимает, что он много пропустил, с тренером всегда на связи. Тренер его мотивирует, верит в него.

Самошников ждет своего шанса. Тем более, «Спартак» сейчас выглядит хорошо», – рассказал агент.

  • В августе «Спартак» выкупил Самошникова у «Локомотива» за 350 млн рублей.
  • Он провел 230 минут, оформив 1+1 в 5 матчах.
  • Зимой сообщалось, что у спартаковца выявлена депрессия на фоне проблем в личной жизни.
  • Илья не играет более полугода – с 25 октября.

Еще по теме:
Агент Самошникова рассказал о состоянии спартаковца, пропустившего полгода 1
Список игроков «Спартака», которые пропустят матч с «Ростовом» 10
Три игрока «Спартака» пропустят кубковый матч с «Зенитом» 23
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Самошников Илья
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
vvv123
1777637215
Не.гру купят и вся промблема!
Ответить
NewLife
1777637246
Успехов !
Ответить
kvm
1777637340
на лавке зарабатывает...
Ответить
Красногвардейчик
1777637500
Хороший игрок был, но когда перешёл в Спартак, сдох откровенно
Ответить
Томик
1777637721
Отличный ход менеджмента, всё-таки - купить Самошникова полечить. Видимо беспокоились, что в "Локомотиве" его не так лечат, просто спать спокойно не могли.
Ответить
R_a_i_n
1777637744
Ну хотя бы на 10 минут нужно выпускать. У нас крайних защитников играют кто угодно, но только не крайние защитники.
Ответить
Skull_Boy
1777640699
Наитупейший трансфер
Ответить
zigbert
1777640720
Нужно давать ему игровое время,хотя бы не надолго.
Ответить
Главные новости
Мостовой отреагировал на выход «Краснодара» в суперфинал Кубка России
10:42
Роналду устроил перепалку с представителями тренерского штаба «Аль-Шабаба»
10:32
Более 40 миллионов человек подписали петицию за уход Мбаппе из «Реала»
09:45
6
Анюков назвал эталон крайнего защитника в РПЛ
09:28
4
Сперцян прокомментировал выход «Краснодара» в суперфинал Кубка России
09:18
3
Раскрыто прозвище Арбелоа среди игроков «Реала»
08:37
3
Талалаев сказал, кто выиграет РПЛ в этом сезоне
08:24
5
«Зенит» хочет избавиться от Латышонка
08:10
19
Известны финалисты всех еврокубков и Кубка России, драка игроков «Реала», игнор Сафонова от УЕФА и другие новости
02:00
1
Родители двух футболистов «Реала» пожаловались Пересу, что их сыновья мало играют
01:45
3
Все новости
Все новости
Талалаев сказал, кто выиграет РПЛ в этом сезоне
08:24
5
«Зенит» хочет избавиться от Латышонка
08:10
18
Московский клуб рассмотрит назначение Талалаева, но при одном условии
00:47
1
Бубнов оценил вариант с назначением Галактионова в ЦСКА
Вчера, 22:23
2
«Зениту» посоветовали российского тренера на случай ухода Семака
Вчера, 21:59
7
«Спартак» приглашал белого мага: «Потусторонние чудеса существуют»
Вчера, 21:14
10
Бубнов раскрыл оскорбительные слова Мостового про Челестини
Вчера, 20:58
4
Президент РПЛ прояснил ситуацию с лицензированием «Ростова» на следующий сезон
Вчера, 20:01
Семак прокомментировал уход самого титулованного игрока в истории «Зенита»
Вчера, 19:20
1
Губерниев назвал желаемого тренера для ЦСКА
Вчера, 18:37
9
ЦСКА озвучил диагноз травмированного Глебова
Вчера, 17:47
4
Назван лучший игрок РПЛ в апреле
Вчера, 16:50
4
Левникова уличили в двух ошибках в пользу «Спартака» в дерби с ЦСКА
Вчера, 16:29
13
Дзюба – о легионере «Зенита»: «Взяли не бразильца, а индуса нетрезвого»
Вчера, 15:53
6
Итальянский тренер Пиоли заявил, что не отказывал ЦСКА
Вчера, 15:45
1
«Локомотив» хочет вернуть участника Евро-2020
Вчера, 15:31
3
Глебов – об отставке Челестини: «Пережил и пошел тренироваться с другим тренером»
Вчера, 14:34
Стал известен срок, на который выбыл Комличенко – он пропустит начало следующего сезона
Вчера, 13:54
1
Скопинцев высказался о мессенджере MAX: «Люди думают, что там за ними следят»
Вчера, 13:47
5
Глебов высказался о возможном переходе в «Интер»
Вчера, 13:19
6
Президент РПЛ назвал дату возвращения России на международную арену
Вчера, 12:56
18
Худяков ответил на предложение «Спартака»
Вчера, 12:30
9
Алаев одним словом описал ситуацию Алдонина, борющегося с раком
Вчера, 11:58
2
ЦСКА определился с новым тренером
Вчера, 11:51
14
Шокирующее заявление Бубнова насчет уровня Песьякова
Вчера, 11:41
6
Губерниев отреагировал на возможное назначение Галактионова в ЦСКА
Вчера, 10:59
3
Кисляк одним словом описал сезон ЦСКА
Вчера, 08:26
1
СпецпроектЗа какой клуб Сычев забил больше? Тест про московские клубы
Вчера, 08:17
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 