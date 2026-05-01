Погребняк объяснил, почему считает «Динамо» топ-клубом РПЛ

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк высказался о статусе московского «Динамо».
«Считать ли «Динамо» топ-клубом? Конечно. Они уже долго ничего не выигрывали, но тем не менее «Динамо» потенциально каждый год способно бороться за чемпионство. Просто всегда чего-то не хватает.
«Динамо» – это же команда, куда все стремятся попасть. А это значит, что «Динамо» – топ-клуб», – объяснил Погребняк.
- «Динамо» идет на 8-м месте в таблице РПЛ с 38 очками в 27 турах.
- Бело-голубые без трофеев с 1995 года. Их последнее чемпионство было в 1976-м.
Источник: Legalbet