Экс-спартаковец стал старшим тренером «Пари НН»

«Пари НН» объявил о пополнении штаба нового главного тренера команды Вадима Гаранина.

Старшим тренером нижегородцев стал 40-летний Ренат Сабитов.

Ранее он был в тренерских штабах «Космоса» и «Олимп-Долгопрудного».

Будучи игроком, Сабитов выступал за «Спартак», «Химки», «Сатурн», «Томь» и другие команды.