Экс-спартаковец стал старшим тренером «Пари НН»

«Пари НН» объявил о пополнении штаба нового главного тренера команды Вадима Гаранина.
Старшим тренером нижегородцев стал 40-летний Ренат Сабитов.
Ранее он был в тренерских штабах «Космоса» и «Олимп-Долгопрудного».
Будучи игроком, Сабитов выступал за «Спартак», «Химки», «Сатурн», «Томь» и другие команды.
- Гаранин возглавил «Пари НН» вместо уволенного Алексея Шпилевского.
- Ради нижегородского клуба он покинул Lit Energy из Медиалиги.
- «Пари НН» занимает предпоследнее место в таблице РПЛ, имея 22 очка в 27 турах.
- Им осталось сыграть в текущем чемпионате с «Ахматом», ЦСКА и «Рубином».
Источник: телеграм-канал «Пари НН»