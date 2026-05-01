«Краснодар» готовит предложение по вингеру «Крыльев»

«Краснодар» готовит официальное предложение «Крыльям Советов» по вингеру Иван Олейникову.
Самарцы оценивают игрока в 300 миллионов рублей.
Зимой попытку купить Олейникова предпринимал «Локомотив». Клубы договорились на трансфер за 100 миллионов рублей с переходом в самарский клуб полузащитника Данилы Годяева, который оценивается в 50 миллионов рублей.
С Олейниковым согласовали контракт на 4,5 миллиона рублей в месяц плюс 50 миллионов подъемных. Однако на финальном этапе генеральный директор «Локомотива» Борис Ротенберг понизил оклад игрока до 3 миллионов рублей в месяц, сколько он получает в «Крыльях», плюс 25 миллионов подъемных. Это не устроило футболиста и сделка сорвалась.
- Воспитанник ЦСКА Олейников в этом сезоне провел за «Крылья Советов» 30 матчей, забил 7 голов, сделал 3 ассиста.
- Срок его контракта с самарцами рассчитан до середины 2027 года.