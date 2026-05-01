Радимов объяснил, почему «Краснодар» может потерять очки в игре с «Акроном»

Советник гендиректора «Зенита» по развитию молодежного футбола Владислав Радимов не исключил, что «Краснодар» не сможет обыграть «Акрон» в 28-м туре РПЛ.

«Я в нашем чемпионате любому результату не удивлюсь. Ранее «Акрон» обыграл на выезде крепкую «Балтику», которая дома долго не проигрывала.

Вообще «Акрон» играет в довольно симпатичный футбол, но раньше у них было много грубых ошибок. Сейчас они, возможно, наконец‑то убрали эти ошибки. Поэтому я не могу утверждать, что «Краснодар» точно выиграет этот матч.

Кроме того, «Краснодар» играет на следующий день после «Зенита». В случае победы петербуржцев над ЦСКА краснодарцам может быть психологически тяжело», – сказал Радимов.