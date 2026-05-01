  • Радимов объяснил, почему «Краснодар» может потерять очки в игре с «Акроном»

Радимов объяснил, почему «Краснодар» может потерять очки в игре с «Акроном»

1 мая, 10:23
5

Советник гендиректора «Зенита» по развитию молодежного футбола Владислав Радимов не исключил, что «Краснодар» не сможет обыграть «Акрон» в 28-м туре РПЛ.

«Я в нашем чемпионате любому результату не удивлюсь. Ранее «Акрон» обыграл на выезде крепкую «Балтику», которая дома долго не проигрывала.

Вообще «Акрон» играет в довольно симпатичный футбол, но раньше у них было много грубых ошибок. Сейчас они, возможно, наконец‑то убрали эти ошибки. Поэтому я не могу утверждать, что «Краснодар» точно выиграет этот матч.

Кроме того, «Краснодар» играет на следующий день после «Зенита». В случае победы петербуржцев над ЦСКА краснодарцам может быть психологически тяжело», – сказал Радимов.

  • Встреча «Акрон» – «Краснодар» пройдет в Самаре 3 мая и начнется в 17:00 мск.
  • «Быки» лидируют в РПЛ с 60 очками после 27 туров. Они на 1 очко опережают «Зенит».

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар Акрон Зенит Радимов Владислав
Комментарии (5)
Красногвардейчик
1777621569
Бедный Владик, всё на чудо надеется
СильныйМозг
1777622292
Краснодыр, уже заслал судьям, это босполезняк. Хоть пенальти, но нарисуют.
vvv123
1777638317
Ну, если три пена в их ворота поставят, и два из них Дзюба забьет, то все возможно!
