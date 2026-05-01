Аршавин предложил глобальное изменение в российском футболе

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин предложил отменить тренировки на искусственных полях при подготовке детей.

«Инфраструктура, скорее всего, улучшилась с тех времен [за последние 25 лет]. Не скажу, что везде – восток страны по разным причинам отстает, там не самые лучшие условия.

Тренерские кадры – хочется верить, что они становятся лучше. Главное – вовлечение ребят в футбол и в спорт. Нужна доступность, чтобы в городах, селах были мячи, поля. Я не говорю о суперполях.

Если бы я принимал решение и были финансовые возможности, я бы отменил искусственные поля, везде были бы [натуральные] поля. Потому что, руководя академией «Зенита», мы сталкиваемся с тем, что те травмы, о которых мы даже не знали, думали, что могут быть только в современном спорте…

Сейчас, к сожалению, ребята в 12–13 начинают получать серьезные травмы, которые требуют операций. На себя, понятно, мы не грешим, на искусственные поля.

Я не говорю, что нужны идеальные условия. Идеальные условия, возможно, негативно сказываются, потому что ребята из регионов приезжают к нам в академию в 13 лет, а кто‑то у нас с 7 лет рос. И ребята, которые приехали из регионов – тренировались на кочковатых полях, оказывается, что они технически лучше оснащены, чем наши.

И у нас вопрос, а чем мы тут занимаемся, если ребята при не самых лучших условиях становятся лучше, чем-то, что мы можем иметь в этом возрасте», – сказал Аршавин.