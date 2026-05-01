  • Аршавин предложил глобальное изменение в российском футболе

Аршавин предложил глобальное изменение в российском футболе

1 мая, 10:33
5

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин предложил отменить тренировки на искусственных полях при подготовке детей.

«Инфраструктура, скорее всего, улучшилась с тех времен [за последние 25 лет]. Не скажу, что везде – восток страны по разным причинам отстает, там не самые лучшие условия.

Тренерские кадры – хочется верить, что они становятся лучше. Главное – вовлечение ребят в футбол и в спорт. Нужна доступность, чтобы в городах, селах были мячи, поля. Я не говорю о суперполях.

Если бы я принимал решение и были финансовые возможности, я бы отменил искусственные поля, везде были бы [натуральные] поля. Потому что, руководя академией «Зенита», мы сталкиваемся с тем, что те травмы, о которых мы даже не знали, думали, что могут быть только в современном спорте…

Сейчас, к сожалению, ребята в 12–13 начинают получать серьезные травмы, которые требуют операций. На себя, понятно, мы не грешим, на искусственные поля.

Я не говорю, что нужны идеальные условия. Идеальные условия, возможно, негативно сказываются, потому что ребята из регионов приезжают к нам в академию в 13 лет, а кто‑то у нас с 7 лет рос. И ребята, которые приехали из регионов – тренировались на кочковатых полях, оказывается, что они технически лучше оснащены, чем наши.

И у нас вопрос, а чем мы тут занимаемся, если ребята при не самых лучших условиях становятся лучше, чем-то, что мы можем иметь в этом возрасте», – сказал Аршавин.

  • Игровая карьера Аршавина на взрослом уровне продолжалась с 1999 по 2018 годы.
  • На нынешнем посту в «Зените» он работает с января 2022-го.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Аршавин Андрей
Комментарии (5)
Krics
1777623621
Сколько Миллер платит гастробайтерам,за эти деньги можно на Чукотке крытые стадионы построить,а сколько бюджетных денег на Баклан арену потрачено, вся Ленинградская область должна быть в ДЮСШ
Ответить
FCSpartakM
1777624170
Пусть начнет с того, чтобы госкорпорация не тратила бабки на угоду местному болельщику, которому нужно бумажные трофеи штамповать.
Ответить
NewLife
1777624868
Когда Марии Антуанетте сказали, что народ требует хлеба, она ответила, что если народу не хватает хлеба, пусть он ест пирожные))
Ответить
Desma
1777630664
Если бы, да кабы..... Очередной словесный понос от Шавы.
Ответить
vvv123
1777638209
Причем тут поля? Приезжают из регионов лучшие там, а свои - обычная питерская шпана!
Ответить
