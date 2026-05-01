Стали известны стартовые составы на матч 28-го тура чемпионата России, в котором сыграют «Крылья Советов» и «Спартак». Игра состоится 1 мая, начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Крылья Советов»: Песьяков, Чернов, Божин, Рассказов, Костанца, Витюгов, Бабкин, Печенин, Олейников, Баньяц, Рахманович.

Главный тренер: Сергей Булатов

«Спартак»: Максименко, Денисов, Джику, Ву, Зобнин, Умяров, Литвинов, Солари, Жедсон, Барко, Угальде.

Главный тренер: Хуан Карлос Карседо

С бонусом от БЕТСИТИ любой матч станет еще интересней! 100 000₽ новым игрокам!