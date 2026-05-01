Реакция Газзаева на слова Аршавина, что Россия еще 50 лет не выиграет ЧМ

Российский тренер Валерий Газзаев прокомментировал высказывание Андрея Аршавина о перспективах сборной на чемпионатах мира.

«В ближайшие лет 50 она точно не выиграет», – заявил накануне бывший зенитовец.

«Я не согласен с высказыванием. Неправильно так говорить о сборной России и победе на чемпионате мира, принижать наш спорт.

В 2005 году, когда я говорил команде о задаче выйти в финал Кубка УЕФА, реакция от многих тоже была такой, но вместе с ЦСКА мы выиграли турнир.

Мне кажется, что нужно вспомнить историю, после Великой Отечественной войны, то есть после периода без соревнований, футбольная команда сразу выиграла Олимпиаду в 1956 году, в 1960 году была победа на чемпионате Европы.

Сейчас нужно воспитывать молодых футболистов в сборной России, чтобы быть готовыми к международным турнирам. И молодые талантливые игроки появляются в нашем футболе – это Алексей Батраков, Константин Тюкавин, Матвей Кисляк и другие.

Задача главного тренера сборной России сейчас заключается в том, чтобы создавать команду на перспективу. Сейчас потихоньку наших спортсменов допускают к международным соревнованиям, мне кажется, что и футбольные команды могут рассчитывать на допуск в течение ближайшего года.

А дальше уже посмотрим, насколько мы конкурентоспособны среди мировых команд», – сказал Газзаев.