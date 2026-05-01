  • Реакция Газзаева на слова Аршавина, что Россия еще 50 лет не выиграет ЧМ

Реакция Газзаева на слова Аршавина, что Россия еще 50 лет не выиграет ЧМ

1 мая, 15:38
9

Российский тренер Валерий Газзаев прокомментировал высказывание Андрея Аршавина о перспективах сборной на чемпионатах мира.

«В ближайшие лет 50 она точно не выиграет», – заявил накануне бывший зенитовец.

«Я не согласен с высказыванием. Неправильно так говорить о сборной России и победе на чемпионате мира, принижать наш спорт.

В 2005 году, когда я говорил команде о задаче выйти в финал Кубка УЕФА, реакция от многих тоже была такой, но вместе с ЦСКА мы выиграли турнир.

Мне кажется, что нужно вспомнить историю, после Великой Отечественной войны, то есть после периода без соревнований, футбольная команда сразу выиграла Олимпиаду в 1956 году, в 1960 году была победа на чемпионате Европы.

Сейчас нужно воспитывать молодых футболистов в сборной России, чтобы быть готовыми к международным турнирам. И молодые талантливые игроки появляются в нашем футболе – это Алексей Батраков, Константин Тюкавин, Матвей Кисляк и другие.

Задача главного тренера сборной России сейчас заключается в том, чтобы создавать команду на перспективу. Сейчас потихоньку наших спортсменов допускают к международным соревнованиям, мне кажется, что и футбольные команды могут рассчитывать на допуск в течение ближайшего года.

А дальше уже посмотрим, насколько мы конкурентоспособны среди мировых команд», – сказал Газзаев.

  • Российская сборная на ЧМ-2018 дошла до 1/4 финала, где уступила Хорватии в серии пенальти.
  • В 2008 году команда становилась бронзовым призером чемпионата Европы.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Россия Аршавин Андрей Газзаев Валерий
Mirak92
1777640829
так вы против лимита, дебилы. Откуда игроки сборной браться будут? клоуны недобитые
Ответить
Garrincha58
1777642567
100
Ответить
subbotaspartak
1777642884
И молодые талантливые игроки появляются в нашем футболе....Мелкадзе...
Ответить
Damir07
1777643041
Он мало сказал 50 лет минимум 100 лет )))
Ответить
Romeo 123
1777644698
50 лет это 12 чемпионатов мира
Ответить
Интерес
1777648085
Материал другой-нежный,денежный и с мозгами, траченными преждевременно молью всеядности.
Ответить
Антрацитовый волхв
1777650640
Если нас за 50 лет ещё допустят, а так скорее всего не выиграем...
Ответить
Фердя
1777651084
Через 50 лет мы будем чемпионами мира и это истина! Жаль только что мы этого не увидем!
Ответить
Vitaga
1777660858
пока мы смотрим на наш чемпионат похожий на какой то арабский типа Саудовской Аравии когда на поле больше иностранных гастарбайтеров - России никогда не выиграть ничего. нужен жесточайший лимит на легионеров - максимум 2-3 иностранца. причем настоящих звезд а не второсортных как сейчас шабашников
Ответить
О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
