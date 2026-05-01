«Зенит» вернулся к кандидатуре бразильского защитника

«Зенит» вновь попробует подписать центрального защитника «Крузейро» Джонатана Жезуса.

Руководство бразильского хочет выручить за футболиста 15 миллионов евро. При этом в России с агентами 21-летнего центрального защитника пока никто не контактировал.

В декабре прошлого года сообщалось, что «Зенит» был готов отдать за бразильца 7 миллионов евро, разбив платeж на два транша по 3,5 миллиона.